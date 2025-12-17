Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá bất động sản, cắt 50% thủ tục

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kiểm soát giá bất động sản, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm 50% thủ tục để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững.

Sáng 17/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, cả nước hiện có 3.297 dự án nhà ở thương mại, xã hội và đất nền với quy mô 5,9 triệu căn, tổng mức đầu tư 7,42 triệu tỷ đồng; cùng 218 dự án du lịch nghỉ dưỡng và 223 dự án thương mại, dịch vụ, văn phòng.

Từ năm 2022 đến nay, thị trường bất động sản từng bước phục hồi, lượng giao dịch đạt từ 537.000 đến 785.000/năm. Giá nhà ở chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền tăng bình quân 10-15%/năm, có giai đoạn tăng tới 30%. Các loại hình khác như du lịch, thương mại, văn phòng, khu công nghiệp tăng 5-10%/năm.

Tính đến 31/8, dư nợ tín dụng bất động sản đạt khoảng 4,1 triệu tỷ đồng; thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản ổn định với gần 398.000 tỷ đồng phát hành trong 9 tháng đầu năm 2025, tăng 44% so với cùng kỳ. FDI vào lĩnh vực này đạt 5,18 tỷ USD, tăng 15,2%.

Đối với đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, cả nước có 698 dự án đang triển khai với quy mô hơn 657.000 căn. Riêng năm 2025, đã hoàn thành 102.388 căn, vượt kế hoạch, đồng thời khởi công mới 85 dự án với hơn 91.000 căn.

Thủ tướng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: VGP.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng tình với các báo cáo, ý kiến và khái quát 3 kết quả nổi bật trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025.

Thứ nhất, trong năm 2025, cả nước đã quyết liệt triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, vượt trước kế hoạch hơn 5 năm.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng và tiếp tục thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm không còn nhà tạm, nhà dột nát, với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Thứ hai, việc phát triển nhà ở xã hội có nhiều đột phá. Cơ sở pháp lý đã được hoàn thiện tương đối tốt, nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng, Đồng Nai…triển khai nhanh các dự án.

Năm 2025, cả nước hoàn thành hơn 100.000 căn hộ nhà ở xã hội, vượt mục tiêu đề ra; dự kiến đến năm 2027-2028 sẽ hoàn thành 1 triệu căn hộ, sớm hơn kế hoạch 2030. Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc phát triển nhà ở xã hội thể hiện tính nhân văn, tính dân tộc, nghĩa đồng bào; không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; tăng nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu người dân và góp phần kéo giảm giá bất động sản; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…

Thứ ba, thị trường bất động sản và nhà ở thương mại cũng có những tiến bộ, chuyển biến, từng bước phục hồi. Tuy nhiên, thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội vẫn còn khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, hướng dẫn các địa phương xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về bất động sản, hoàn thành trong quý I/2026. Các bộ ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc thể chế, trong đó có chính sách mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội linh hoạt, dễ dàng cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững; bố trí quỹ đất, các mỏ nguyên vật liệu, phát triển các ngành nghề, lĩnh vực khác có liên quan tới bất động sản với tinh thần công khai, minh bạch, ổn định. Đẩy mạnh phát triển bất động sản công nghiệp.

Cùng với đó, cần đa dạng hóa nguồn vốn cho bất động sản gồm vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, vốn FDI, hợp tác công tư… để không quá phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng và kiểm soát nguồn vốn tín dụng đi đúng hướng; phát huy dư địa chính sách tài khóa.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá bất động sản; thúc đẩy ra đời trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập...

Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai dự án, hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội, dành quỹ đất cho nhà lưu trú công nhân; đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm 50% thủ tục; bảo đảm hạ tầng thiết yếu cho các dự án.

Lãnh đạo Chính phủ mong các doanh nghiệp lớn phát huy trách nhiệm xã hội, tiên phong trong phát triển nhà ở xã hội và thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững, với tinh thần “Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc”.