Ông Phạm Thành Ngại giữ chức Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định ông Ngại thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau để nhận nhiệm vụ mới tại Đồng Tháp.

Ngay sau đó, HĐND tỉnh Đồng Tháp bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu tán thành, bầu ông Phạm Thành Ngại giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại cho biết đây vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Ông Phạm Thành Ngại phát biểu khi nhận nhiệm vụ. Ảnh: Dongthap.gov.vn.

Ông hứa sẽ tiếp tục kế thừa, học hỏi và phát huy thành quả của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; đồng thời nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện về mọi mặt với khả năng cao nhất, nghiên cứu một cách thấu đáo, khoa học, đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ông Phạm Thành Ngại, sinh năm 1971, quê quán xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị - hành chính, chuyên viên cao cấp.

Ông trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí công tác ở các đơn vị khác nhau: Cán bộ Văn phòng Huyện ủy; Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cà Mau; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thành tỉnh Cà Mau, ông Ngại giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.