26 đường bay và hàng nghìn chuyến bay đưa du lịch Đà Nẵng cất cánh

Đà Nẵng đã khôi phục và mở mới 26 đường bay với 132 chuyến/ngày, đưa hơn 7,8 triệu lượt khách đến thành phố năm 2025, tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ cho du lịch trong năm 2026.

Hàng không và tiến trình “trở lại” của du lịch Đà Nẵng

Tối 17/12, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Gặp gỡ Hàng không đồng hành cùng du lịch Đà Nẵng 2025” với sự tham dự của đại diện hơn 30 hãng hàng không quốc tế và nội địa, cùng đại diện các cơ quan quản lý hàng không.

Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết sau gần 5 năm triển khai hợp tác, hiện nay Đà Nẵng đã khôi phục và mở mới tổng cộng 26 đường bay, gồm 8 đường bay nội địa và 18 đường bay quốc tế, với 132 chuyến bay đến Đà Nẵng mỗi ngày.

Trong đó, khôi phục 8 đường bay nội địa đến Đà Nẵng (TP HCM, Hà Nội, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Lạt, Phú Quốc) với tần suất 76 chuyến/ngày, góp phần duy trì dòng khách ổn định, tạo nền tảng cho phục hồi thị trường.

Đối với đường bay quốc tế, Đà Nẵng đã khôi phục 13 đường bay đến các trung tâm hàng không và thị trường trọng điểm như: Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur, Đài Bắc, Hong Kong, Macau, Incheon, Busan, Narita, Osaka; đồng thời mở mới 5 đường bay kết nối với Cheongju, Manila, Ahmedabad, Yangon, Dubai và các đường bay thuê chuyến dài hạn từ Kazakhstan, Uzbekistan, từng bước đa dạng hóa thị trường và mở rộng không gian phát triển.

Không chỉ mở rộng hợp tác, Đà Nẵng còn thúc đẩy công tác xúc tiến quảng bá du lịch, gặp gỡ các hãng hàng không quốc tế tại các thị trường trọng điểm và tiềm năng nhằm giới thiệu hạ tầng hàng không – du lịch, cung cấp thông tin thị trường, điểm đến và chính sách hỗ trợ của thành phố, qua đó xúc tiến mở các đường bay mới đến Đà Nẵng.

Ghi nhận những đóng góp của các hãng hàng không đối với du lịch Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết năm 2025 đánh dấu giai đoạn phát triển mới của thành phố sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, mở ra dư địa phát triển rộng lớn về kinh tế, hạ tầng và đô thị.

Trong bức tranh đó, du lịch tiếp tục giữ vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, với sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường khách quốc tế và nội địa, cùng nhiều đường bay được khôi phục và mở mới.

Du lịch Đà Nẵng liên tiếp đón các đường bay quốc tế trở lại trong năm 2025

“Để đạt được những kết quả trên có sự đóng góp to lớn của các cơ quan quản lý sân bay, lực lượng an ninh hàng không, công an cửa khẩu, hải quan, kiểm dịch, các đơn vị phục vụ mặt đất và điều hành bay tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng và Sân bay Chu Lai – những ‘điểm chạm đầu tiên’ góp phần tạo nên ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi đến với Đà Nẵng”, bà Anh Thi nhấn mạnh.

Với những đóng góp đó, thành phố Đà Nẵng ghi nhận vai trò quan trọng của các cơ quan, đơn vị, các hãng hàng không trong việc mở rộng mạng lưới kết nối, đưa hàng triệu lượt du khách, nhà đầu tư và đối tác đến với Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng tầm vị thế Đà Nẵng trên bản đồ khu vực.

Tiếp tục cất cánh trong năm 2026

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, dịp năm mới và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du lịch Đà Nẵng ghi nhận những tín hiệu khởi sắc mạnh mẽ, thể hiện qua sự tăng trưởng của hoạt động hàng không tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng – cửa ngõ quan trọng đón khách du lịch trong và ngoài nước.

Trong giai đoạn Tết Dương lịch 2026 (từ 22/12/2025 đến 4/1/2026), Sân bay Quốc tế Đà Nẵng có tổng cộng 3.574 chuyến bay cất, hạ cánh, gồm 1.794 chuyến hạ cánh và 1.780 chuyến cất cánh, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, số chuyến bay quốc tế hạ cánh đạt 62 chuyến, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước (55 chuyến).

“Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Đà Nẵng đối với thị trường khách quốc tế ngay từ đầu năm mới 2026”, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Du lịch TP Đà Nẵng nhận định.

Không chỉ vậy, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du lịch Đà Nẵng ghi nhận 5.042 lượt chuyến bay cất, hạ cánh, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025 (3.682 chuyến). Đặc biệt, số chuyến bay quốc tế hạ cánh đạt 1.210 chuyến, tăng 44% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (837 chuyến).

Trong giai đoạn cao điểm từ 10/2 đến 24/2/2026 (trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), trung bình mỗi ngày Sân bay Quốc tế Đà Nẵng phục vụ 343 lượt chuyến bay, cao gấp gần 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2025 (246 lượt/ngày).

Bên cạnh đó, số lượng tàu bay lớn đến Đà Nẵng cũng tăng đáng kể, với 9–11 chuyến quốc tế/ngày và 2–4 chuyến quốc nội/ngày, cho thấy nhu cầu vận chuyển hành khách lớn và ổn định.

“Những con số tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm 2026 không chỉ phản ánh sức hút của điểm đến Đà Nẵng, mà còn khẳng định hiệu quả của công tác xúc tiến du lịch, mở rộng đường bay và nâng cao chất lượng dịch vụ”, ông Văn Bá Sơn nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục tạo điều kiện mở thêm các đường bay mới, tăng tần suất khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh xúc tiến thị trường quốc tế.

Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Cảng Hàng không Chu Lai và Công ty CP Đầu tư khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ tăng cường phối hợp trong xúc tiến mở mới và duy trì mạng lưới đường bay.

Đặc biệt, Đà Nẵng đang kiến nghị triển khai dự án đầu tư, khai thác Sân bay Quốc tế Chu Lai và hệ sinh thái kinh tế – đô thị sân bay theo phương thức PPP, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 10 tỷ USD, kỳ vọng tạo động lực mới cho kết nối và phát triển vùng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Cảng Hàng không Chu Lai và Công ty CP Đầu tư khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ tăng cường phối hợp trong xúc tiến mở mới và duy trì mạng lưới đường bay.