Shark Bình bị khởi tố thêm tội

Shark Bình bị cơ quan điều tra cáo buộc cùng đồng phạm làm giảm doanh thu thực tế của Công ty công nghệ Vimo để trốn thuế với số tiền gần 30 tỷ đồng.

Chiều 15/12, tại họp báo Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Theo đại tá Long, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố Shark Bình thêm tội danh Trốn thuế. Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn.

Trước đó, Shark Bình bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, cơ quan điều tra tạm giữ và dừng giao dịch khoảng 900 tỷ đồng trong vụ án "đồng tiền số Antex" của Nguyễn Hòa Bình.

Đại tá Long cho biết quá trình điều tra mở rộng xác định năm 2024, Công ty Cổ phần Công nghệ Vimo do Diễn đại diện pháp luật có 3 cổ đông, gồm Diễn, Bình và Tuất. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán đó là nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy Pos có thu phí.

Do doanh thu của công ty Vimo lớn nên nhóm Shark Bình đã bàn cách che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp. Từ đó, ông Bình chỉ đạo Diễn và Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2,3,4 của năm 2024. Công an kết luận, ba người này đã trốn thuế gần 30 tỷ đồng.

Ngoài hành vi này, công an còn xác định, ông Bình đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn - khoảng 117 tỷ đồng.

Shark Bình còn vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước 44,8 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Nội.

Hồi tháng 10, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech và 9 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua việc thu thập thông tin, nắm tình hình trên môi trường mạng, công an nhận thấy có phản ánh về biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án "đồng tiền số Antex" của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Công an xác định khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng với một số người khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain), thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" (được lưu giữ trên ví điện tử Binance).

Mục đích của nhóm này là bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT" (dùng để lưu giữ đồng VNDT) trong tương lai. Thực tế nhóm này chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT.

Ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam.

Trong quá trình phát triển, các nghi phạm họp bàn và công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, trong đó dự kiến bán 100 tỷ "đồng tiền số Antex" (token) ra thị trường.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, nhóm của Shark Bình phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số Antex" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng).

Công an xác định từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, ông Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain", cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng vốn 50 triệu USD trong 10 năm.

Việc này nhằm quảng bá đồng tiền số Antex, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tránh tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị) để rút vốn khỏi dự án.

Mặc dù dự án không triển khai đúng lộ trình, ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử cá nhân rồi bán, quy đổi ra VND để chia nhau.

Ngoài ra, còn chuyển tiền vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech để sử dụng không đúng mục đích, liên quan đến tiền của nhà đầu tư.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng như gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô... với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội xác định ông Bình còn chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ, hợp đồng, bảng kê thanh toán, nhằm che đậy hoạt động tài chính bất hợp pháp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà đầu tư.