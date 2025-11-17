Ông Lê Hồng Vinh được HĐND tỉnh Quảng Trị bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 17/11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề về công tác nhân sự).

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị thống nhất thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Phong do chuyển công tác.

Tiếp đó, với 76/76 đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu tán thành (tỷ lệ 100%), HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Báo Quảng Trị.



Trước đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Lê Hồng Vinh sinh năm 1974, quê ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Quá trình công tác, ông Vinh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại tỉnh Nghệ An, như Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.