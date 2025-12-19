Sau nhiều năm đình trệ, Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 sẵn sàng đón bệnh nhân

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế Việt Nam nói chung và hệ thống khám chữa bệnh tuyến cuối nói riêng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là hai bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến cuối hàng đầu của cả nước, có bề dày truyền thống, uy tín lớn trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến. Trong nhiều năm qua, mỗi ngày hai bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho hàng nghìn lượt người bệnh.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng cao, tình trạng quá tải tại các Bệnh viện tuyến Trung ương, đặc biệt là tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã và đang là thách thức lớn đối với ngành y tế.

Việc đầu tư xây dựng Cơ sở 2 của hai bệnh viện không chỉ là yêu cầu cấp thiết nhằm giảm tải cho cơ sở chính tại Hà Nội, mà còn là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc phát triển hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, công bằng và hiệu quả.

Bộ Trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết mỗi Bệnh viện với quy mô 1.000 giường bệnh và được xây dựng theo mô hình bệnh viện hiện đại, cơ sở hạ tầng khang trang, hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến, đồng bộ; đáp ứng yêu cầu triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu ngang tầm khu vực và từng bước tiếp cận trình độ quốc tế.

Quá trình triển khai hai dự án này, Bộ Y tế gặp phải những khó khăn chưa từng có tiền lệ như những vướng mắc phức tạp về cơ chế chính sách, các quy định pháp luật thay đổi, yêu cầu kỹ thuật cao, quy mô lớn kể cả những tồn tại trong quá trình thực hiện triển khai cùng với những ảnh hưởng khách quan của đại dịch COVID-19, đã khiến hai dự án có thời điểm lâm vào bế tắc, phải tạm dừng thi công trong thời gian dài.

Để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, việc tham mưu cơ chế chính sách cho dự án để sớm tiếp tục hoàn thiện đưa công trình vào sử dụng. Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhìn nhận, đây là "chìa khóa" để giải quyết các khó khăn, vướng mắc tưởng chừng không thể gỡ nổi của hai dự án.

Sau hơn 10 tháng tái thi công, với khối lượng thi công đồ sộ, nhiều vướng mắc khó khăn phát sinh nhưng đến nay hai dự án đã khánh thành phần xây dựng vượt tiến độ của Nghị Quyết 34 đề ra.

Để có một bệnh viện hoàn chỉnh đi vào hoạt động đúng với mục tiêu đề ra, theo bà Lan cần phải tiếp tục hoàn thành lắp đặt máy móc, thiết bị, bố trí đội ngũ y bác sĩ đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Đây là nhiệm vụ cũng rất quan trọng trong giai đoạn tiếp theo.

Bộ Y tế đang chỉ đạo các đơn vị của Bộ, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tiếp tục tập trung cao cho các công việc để đưa 2 Bệnh viện hoàn thiện xong thủ tục đưa vào hoạt động chính thức. Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuẩn bị đầy đủ nhân sự cho Cơ sở 2.

Hai Bệnh viện phải coi Cơ sở 2 là một phần không thể tách rời, là cánh tay nối dài, đảm bảo chất lượng chuyên môn là đồng nhất giữa hai cơ sở. Mục tiêu là khi mở cửa đón bệnh nhân, người dân sẽ được thụ hưởng chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm với Hà Nội.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Ninh Bình để giải quyết các vấn đề về hạ tầng kết nối, dịch vụ tiện ích xung quanh hai bệnh viện, và đặc biệt là cơ chế chính sách để đảm bảo đời sống cho cán bộ y tế về công tác tại cơ sở mới.

BV Bạch Mai cơ sở 2 vận hành giai đoạn 1, chất lượng ngang Hà Nội

Ông Hoàng Cương, Phó Ban quản lý Dự án Công trình y tế (Chủ đầu tư Dự án thuộc Bộ Y tế), cho biết theo quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt mỗi dự án có quy mô 1.000 giường bệnh; tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng; được khởi công xây dựng từ năm 2015, do Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm làm chủ đầu tư.

Các hạng mục xây dựng của hai bệnh viện đã được hoàn thành bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật với tổng diện tích sàn xây dựng trên 235.000 m2.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 hướng tới mô hình "bệnh viện thông minh" đầu tiên trong hệ thống y tế công, với hệ thống phần mềm quản lý (HIS, LIS...) được kết nối liên thông toàn diện giữa hai cơ sở, giúp việc quản lý và chăm sóc người bệnh được tối ưu.

Các phương án đảm bảo nguồn thuốc, vật tư, suất ăn dinh dưỡng cho người bệnh và chỗ ở, đi lại cho cán bộ đều đã được lên kế hoạch cụ thể. 1.500 trang thiết bị y tế hiện đại cả cơ sở Hà Nội và cơ sở 2 đã đưa vào vận hành.

Cơ sở 2 sẽ vận hành giai đoạn 1 ngay sau khi Bộ Y tế cấp phép với đầy đủ các phân khu thiết yếu: khám bệnh; cấp cứu; xét nghiệm - cận lâm sàng; chẩn đoán hình ảnh. Công suất giai đoạn 1 là 325 giường bệnh nội trú.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: VGP.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - khẳng định người bệnh đến với cơ sở 2 sẽ được hưởng chất lượng dịch vụ và chuyên môn tương đương với cơ sở 1 tại Hà Nội.

Về phía Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện cho biết cơ sở 2, được thiết kế theo chuẩn châu Âu, trang thiết bị hiện đại hơn, tạo điều kiện mở rộng các lĩnh vực mũi nhọn, phân tầng chuyên môn rõ ràng giữa hai cơ sở.

Trong quá trình hoàn thiện, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án để kiểm soát chặt chẽ các hạng mục mua sắm và kỹ thuật, bảo đảm tính chính xác và hiệu quả. Khi đi vào hoạt động, cơ sở 2 được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết căn bản tình trạng quá tải kéo dài nhiều năm qua của bệnh viện.