2 phòng khám đa khoa ở Đà Nẵng vi phạm loạt quy định khám chữa bệnh

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa công bố kết luận sai phạm trong công tác khám chữa bệnh đối với các phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn.

Ngày 19/12, Thanh tra TP Đà Nẵng đã ban hành kết luận về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các phòng khám đa khoa tư nhân Đông Phương, Hải Vân Nhân Tâm.

Theo đó, Phòng khám đa khoa quốc tế Đông Phương (địa chỉ 142 Triệu Nữ Vương, phường Hải Châu, Đà Nẵng) có người hành nghề Lê Thị Ngọc được Sở Y tế Đà Nẵng cấp 2 chứng chỉ hành nghề trái với quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP và Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

Ngoài ra, một số danh mục kỹ thuật tại phòng khám này chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế và nhân sự; thủ tục giải quyết hồ sơ cấp giấy phép hoạt động và phê duyệt danh mục kỹ thuật chưa đảm bảo thời gian theo quy trình hành chính.

Không những vậy, phòng khám này cũng chưa bố trí phòng thủ thuật phụ khoa và thiết bị y tế phù hợp với danh mục đã được Sở Y tế phê duyệt. Việc tự công bố an toàn sinh học chưa đúng quy định, mẫu đơn thuốc chưa đầy đủ thông tin theo Thông tư 26/2025/TT-BYT.

Đối với Phòng khám đa khoa Hải Vân (địa chỉ 209A, phường Hoà Khánh, Đà Nẵng), Thanh tra TP Đà Nẵng kết luận một số danh mục kỹ thuật chưa đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị y tế và nhân sự. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động và phê duyệt danh mục kỹ thuật chưa đảm bảo thời gian. Phòng xét nghiệm thiếu thiết bị rửa mắt khẩn cấp theo quy định, trong khi công tác hậu kiểm an toàn sinh học của Sở Y tế chưa kịp thời.

Ngoài ra, hồ sơ bệnh án ngoại trú y học cổ truyền tại phòng khám Hải Vân chưa cụ thể, bác sĩ và điều dưỡng chưa ghi đầy đủ các mục theo quy định. Phòng khám cũng chưa gửi hồ sơ tự công bố “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) về Sở Y tế, vi phạm Thông tư 36/2018/TT-BYT.

Tại Phòng khám đa khoa Nhân Tâm (địa chỉ 892 Trần Thủ Độ, Điện Bàn, Quảng Nam cũ), Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra một số danh mục kỹ thuật chưa đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị y tế và nhân sự. Tủ thuốc cấp cứu chưa có danh mục thuốc, thiết bị, vật tư y tế theo quy định. Hồ sơ bệnh án chưa được ghi đầy đủ, bác sĩ và điều dưỡng còn thiếu sót.

Đặc biệt, phòng khám chưa xây dựng và công khai quy trình khám sức khỏe, vi phạm Thông tư 32/2023/TT-BYT. Các tồn tại này liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam (trước khi bàn giao cho Đà Nẵng).

Trước các tồn tại hạn chế nêu trên, Thanh tra TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế Đà Nẵng tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm và hướng dẫn việc chấp hành quy định pháp luật về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế TP phải rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại trong quy trình cấp giấy phép hành nghề, giấy phép hoạt động và phê duyệt danh mục kỹ thuật.

Đặc biệt, Thanh tra TP kiến nghị Sở Y tế thu hồi Chứng chỉ hành nghề số 008482/ĐNA-CCHN ngày 10/10/2019 của bà Lê Thị Ngọc do hồ sơ cấp phép không đúng quy định.

Đối với các phòng khám, Thanh tra TP Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc triển khai biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế; các cơ sở phải thực hiện đúng quy định về điều kiện hành nghề khám chữa bệnh tư nhân, tuân thủ quy trình, quy chế chuyên môn kỹ thuật và tổ chức hoạt động khám chữa bệnh theo pháp luật.