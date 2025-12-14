Đà Nẵng vào Top 10 địa phương tiêu biểu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

Tại Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025 diễn ra tối 13/12, Đà Nẵng được vinh danh là một trong 10 địa phương tiêu biểu của cả nước trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tối 13/12, tại lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025, Ban tổ chức đã vinh danh các địa phương tiêu biểu của cả nước trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đà Nẵng là một trong 10 địa phương được vinh dang.

Thời gian qua, Đà Nẵng đã không ngừng xây dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư hạ tầng khoa học - công nghệ, đến phát triển mạng lưới dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường.

Với sự chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, Sở KH&CN, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cùng sự tham gia tích cực của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, vườn ươm, không gian sáng tạo và cộng đồng doanh nghiệp, Đà Nẵng từng bước hình thành một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, có khả năng kết nối nguồn lực trong nước và quốc tế.

Việc được vinh danh không chỉ góp phần nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng trên bản đồ khởi nghiệp quốc gia, mà còn khẳng định vai trò của địa phương trong việc đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Techfest Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhằm kết nối, thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Techfest đã trở thành điểm hẹn chiến lược, nơi hội tụ các startup, nhà đầu tư, chuyên gia, tổ chức hỗ trợ và cơ quan hoạch định chính sách trong và ngoài nước.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2015, Techfest Việt Nam 2015 đã thu hút hơn 1.000 người tham dự, 50 startups cùng khoảng 50 nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm và vườn ươm trong nước và quốc tế.

Sau hành trình 10 năm, Techfest Việt Nam 2025 thu hút hơn 61.000 lượt tham dự trực tuyến và trực tiếp, hơn 1.200 nhà đầu tư, quỹ đầu tư và vườn ươm, 1.700 startups và hơn 800 phiên kết nối đầu tư, phản ánh sự lớn mạnh không ngừng của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Đặc biệt với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới”, diễn ra từ ngày 12/12 - 14/12, Techfest 2025 đã đem đến cho người dân tiếp cận và trải nghiệm các thành tựu công nghệ mới như AI, IoT, Metaverse, AgriTech… một những công nghệ mới nhất của kỷ nguyên số.



10 địa phương được vinh danh có thành tích nổi bật trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gồm: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, TP Cần Thơ, TP Hải Phòng, TP Huế và các tỉnh: Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Khánh Hòa.