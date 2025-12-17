Kiểm tra đồng loạt cơ sở công bố, sản xuất, kinh doanh dược và mỹ phẩm dịp Tết

Từ nay đến hết tháng 3/2026, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm sẽ được kiểm tra đồng loạt trên toàn quốc, đặc biệt trên Shopee, TikTok Shop, Facebook, nhằm chặn đứng hàng giả, hàng vi phạm lưu hành dịp Tết.

Trao đổi với Viettimes, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết dịp cuối năm và Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu sử dụng thuốc, mỹ phẩm tăng cao, kéo theo nguy cơ gia tăng các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội. Do đó, việc tổ chức đợt cao điểm kiểm tra là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 địa phương và các lực lượng chức năng như Quản lý thị trường, Công an, Hải quan để triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực y tế.

Kem chống nắng giả lưu hành trên thị trường

Thời gian kiểm tra từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 31/3/2026, áp dụng đối với các cơ sở đăng ký thuốc, cơ sở công bố, sản xuất, kinh doanh dược và mỹ phẩm. Việc kiểm tra tập trung vào cả yếu tố pháp lý của cơ sở lẫn tính hợp pháp, chất lượng và nguồn gốc của sản phẩm lưu hành trên thị trường.

Nội dung kiểm tra bao gồm giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và việc duy trì các điều kiện này; giấy đăng ký lưu hành thuốc hoặc số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; nguồn gốc xuất xứ; chất lượng sản phẩm; việc ghi nhãn và các hồ sơ, chứng từ liên quan.

Đối với thuốc, sẽ tập trung làm rõ giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, việc duy trì các tiêu chuẩn GPs, số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu, hóa đơn chứng từ mua bán, hạn dùng và việc bán thuốc theo đơn theo đúng quy định.

Đối với mỹ phẩm, trọng tâm là giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, hoạt động công bố sản phẩm, hồ sơ thông tin sản phẩm PIF, sự phù hợp giữa nội dung công bố và sản phẩm thực tế, việc ghi nhãn về thành phần, tính năng, công dụng, cũng như hoạt động quảng cáo.

Với mỹ phẩm nhập khẩu, đoàn kiểm tra rà soát kỹ hồ sơ nhập khẩu, nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ kèm theo.

Theo ông Tạ Mạnh Hùng, một nội dung đáng chú ý là sẽ tăng cường rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc và mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop và trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.

Cục Quản lý Dược yêu cầu kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp kinh doanh thuốc chưa được cấp phép lưu hành, mỹ phẩm chưa được tiếp nhận công bố, các sản phẩm không được phép kinh doanh theo hình thức thương mại điện tử, sản phẩm đã có thông báo thu hồi, tiêu hủy hoặc quảng cáo vi phạm quy định pháp luật.

Trong các trường hợp này, Sở Y tế cần phối hợp và phản ánh thông tin tới Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế để cùng xử lý, bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước trên không gian mạng.

Cục Quản lý Dược nhấn mạnh “yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Những vụ việc có dấu hiệu tội phạm như giá trị hàng hóa lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm có tổ chức hoặc tái phạm cần được chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý hình sự”.