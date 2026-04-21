Nga “điểm mặt” loạt cơ sở ở châu Âu, cảnh báo đòn tấn công trả đũa

Nhiều nguồn tin từ chính phủ Nga đã đưa ra các cảnh báo rõ ràng liên quan đến việc châu Âu sản xuất và cung cấp máy bay không người lái tấn công cho Ukraine, trong đó một số tuyên bố ám chỉ các cơ sở này có thể trở thành mục tiêu.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev gần đây cho biết các cơ sở liên quan đến sản xuất drone có thể bị coi là “mục tiêu tiềm năng” của lực lượng vũ trang Nga, trong khi Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh sách các công ty và cơ sở trên khắp châu Âu tham gia sản xuất drone hoặc linh kiện, đồng thời cảnh báo rằng việc cung cấp drone cho Ukraine đang “kéo châu Âu lún sâu hơn vào cuộc chiến.”

Những cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng drone xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đang nhanh chóng gia tăng cả về quy mô lẫn tầm hoạt động, với số lượng lớn máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu có giá trị cao, tạo ra thách thức rất lớn đối với hệ thống phòng thủ của Nga.

Máy bay không người lái tấn công AN-196 của Ukraine. Ảnh: MW.

Các nhà phân tích Nga ngày càng nhấn mạnh sự bất lực của lực lượng vũ trang trong việc thiết lập một hệ thống phòng thủ hiệu quả trước các đợt tấn công quy mô lớn và ngày càng thường xuyên của Ukraine. Nhiều hình ảnh được công bố cho thấy các khu đô thị lớn bốc cháy tại nhiều trung tâm dân cư trên khắp nước Nga.

Ví dụ, nhà máy lọc dầu tại Tuapse đã bị tấn công nhiều lần bởi lực lượng Ukraine. Một đợt tấn công mới được tiến hành ngay sau khi các báo cáo cho biết công tác dập lửa từ cuộc tấn công trước đó vừa hoàn tất. Những cuộc tấn công như vậy được đánh giá là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền kinh tế Nga cũng như an toàn của dân thường.

Vào cuối tháng 3, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu xác nhận rằng các drone tầm xa của Ukraine đã bắt đầu gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với những khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả khu công nghiệp chiến lược ở vùng Ural. Điều này làm dấy lên khả năng chiến dịch tấn công trên không sẽ tiếp tục mở rộng đáng kể về phạm vi.

Ông Shoigu nhận định tốc độ phát triển và triển khai các hệ thống không người lái của Ukraine đã làm thay đổi môi trường an ninh, đồng thời cảnh báo: “Cho đến gần đây, vùng Ural vẫn nằm ngoài tầm tấn công từ lãnh thổ Ukraine, nhưng hiện nay đã nằm trong khu vực bị đe dọa trực tiếp.”

Cảnh phóng máy bay không người lái và vụ tấn công máy bay Tu-95 trong Chiến dịch Mạng Nhện của Ukraine. Ảnh: MW.

Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu chiến lược tại Nga nhận được sự ủng hộ đáng kể từ phương Tây, đặc biệt là châu Âu. Vào tháng 7/2025, Thiếu tướng quân đội Đức Christian Freuding đã kêu gọi gia tăng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào sân bay quân sự và các cơ sở sản xuất quốc phòng của Nga.

“Hãy sử dụng các phương tiện tác chiến trên không tầm xa để tấn công máy bay và sân bay trước khi chúng được sử dụng. Đồng thời nhắm vào các cơ sở sản xuất vũ khí,” ông nói vào thời điểm đó.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được một trong những thành công lớn nhất khi tấn công các sân bay Nga vào ngày 1/6, trong khuôn khổ Chiến dịch “Spider’s Web”, khi một loạt drone quy mô lớn phá hủy nhiều máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-22M3 tại các căn cứ không quân trên khắp nước Nga. Những tổn thất này được cho là sẽ khiến lực lượng không quân chiến lược của Nga phải mất nhiều năm để phục hồi.

Hiện vẫn tồn tại khả năng đáng kể rằng việc Ukraine tiếp tục leo thang các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự, quân sự và chiến lược của Nga sẽ buộc Moscow phải đáp trả bằng cách mở rộng phạm vi các đòn tấn công trả đũa sang châu Âu — đặc biệt nếu lựa chọn duy nhất còn lại là phải chấp nhận thương vong gia tăng nhanh chóng và nguy cơ khủng hoảng kinh tế.

Theo MW