Ông Trump ra lệnh tiêu diệt tàu Iran rải thủy lôi ở eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ tấn công bất kỳ tàu Iran nào đang rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

“Tôi đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ bắn hạ bất kỳ con tàu nào—dù là tàu nhỏ (toàn bộ tàu chiến của họ, 159 chiếc, đều đã nằm dưới đáy biển!)—đang rải thủy lôi tại vùng nước eo biển Hormuz. Không được do dự,” ông Trump viết trên mạng xã hội.

Cùng lúc đó, ông Trump cho biết Mỹ đang tiến hành dọn thủy lôi tại khu vực này.

“Ngoài ra, các tàu rà phá thủy lôi của chúng ta đang làm sạch eo biển ngay lúc này. Tôi yêu cầu hoạt động này tiếp tục, nhưng với cường độ gấp ba lần!” ông nói.

Tháng trước, ông Trump cũng từng tuyên bố quân đội Mỹ sẽ tấn công bất kỳ tàu nào rải thủy lôi. Vấn đề này một lần nữa trở thành tâm điểm khi ông đang tìm cách đảm bảo hoạt động vận tải qua eo biển trong bối cảnh áp lực kinh tế toàn cầu gia tăng.

Ông Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nhiều lần khẳng định lực lượng hải quân Iran - ước tính khoảng 150 tàu - đã bị phá hủy. Tuy nhiên, CNN trước đó đưa tin rằng lực lượng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) của Iran vẫn duy trì các phương tiện như tàu nhỏ.

Theo CNN

