Ông Trump nói gì về khả năng Mỹ dùng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington đã giáng đòn mạnh vào Tehran theo “cách hoàn toàn thông thường”, đồng thời bác bỏ câu hỏi về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, gọi đó là “ngớ ngẩn”.

Cuộc trao đổi diễn ra tại Nhà Trắng hôm 23/4, khi một phóng viên nhắc lại tuyên bố ngày 7/4 của ông Trump rằng “cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay, không bao giờ có thể hồi sinh” nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện của Mỹ – một phát ngôn bị chỉ trích là mang tính tận thế và có thể bị coi là kích động diệt chủng.

“Tại sao lại có một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? Tại sao tôi phải dùng vũ khí hạt nhân khi chúng tôi đã hoàn toàn, theo cách rất thông thường, đánh bại họ mà không cần đến nó? Không, tôi sẽ không dùng,” ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “vũ khí hạt nhân không nên được phép sử dụng bởi bất kỳ ai.”

Tổng thống Mỹ cũng nhân dịp này một lần nữa nhấn mạnh quy mô thiệt hại quân sự mà Mỹ đã gây ra cho Iran, đồng thời cho rằng nếu Tehran tái vũ trang trong thời gian ngừng bắn, Washington có thể vô hiệu hóa năng lực đó “chỉ trong khoảng một ngày” nếu cần. Ông cũng nói rằng có thể đạt được một thỏa thuận ngay lập tức, nhưng mong muốn một thỏa thuận mang tính “lâu dài”.

“Tôi muốn đạt được thỏa thuận tốt nhất. Tôi có thể đạt thỏa thuận ngay bây giờ… nhưng tôi không muốn làm vậy. Tôi muốn nó mang tính lâu dài,” ông nói.

Đầu tuần này, Washington đã gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn, kỳ vọng một đề xuất “thống nhất” từ Tehran, trong khi vẫn duy trì phong tỏa các cảng của Iran, ngay cả khi các cuộc đàm phán tiếp theo với Tehran bị đình trệ và căng thẳng quanh eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn.

Ông Trump cũng khẳng định không có mốc thời gian cụ thể để chấm dứt cuộc chiến, nói với Fox News hôm thứ Tư rằng “không có thời hạn”, đồng thời kêu gọi các nhà phê bình không “thúc ép” ông.

Trong khi đó, phía Iran tuyên bố sẵn sàng chiến đấu với Mỹ “cho đến khi giành chiến thắng hoàn toàn”. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Mỹ đang cố biến các cuộc đàm phán thành “bàn đầu hàng”, đồng thời nhấn mạnh rằng đối thoại và một “lệnh ngừng bắn hoàn toàn” chỉ có ý nghĩa nếu không bị vi phạm bởi việc phong tỏa trên biển.

“Họ đã không đạt được mục tiêu thông qua hành động quân sự, và cũng sẽ không đạt được bằng cách bắt nạt. Con đường duy nhất là công nhận quyền của người dân Iran,” ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X hôm thứ Năm.

Theo RT

