Nga hé lộ "trái tim hạt nhân" của tên lửa Burevestnik: Lò phản ứng siêu nhỏ, khởi động mất vài giây

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ công nghệ đột phá của tên lửa hạt nhân Burevestnik: lò phản ứng siêu nhỏ, mạnh như tàu ngầm hạt nhân nhưng khởi động chỉ trong vài giây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, lò phản ứng siêu thu nhỏ của tên lửa hành trình tầm xa không giới hạn Burevestnik có thể đạt công suất hoạt động tối đa chỉ trong vài phút – một đột phá công nghệ hạt nhân chưa từng có tiền lệ.

Theo ông Putin, loại lò phản ứng này là nền tảng cho tên lửa hành trình Burevestnik – loại vũ khí chiến lược mang đầu đạn hạt nhân, được thử nghiệm thành công vào tuần trước.

Nhà lãnh đạo Nga đã ca ngợi đội ngũ kỹ sư đứng sau dự án trong cuộc gặp các binh sĩ Nga bị thương tại một bệnh viện quân y.

“Lò phản ứng của tên lửa có công suất tương đương với lò phản ứng trên tàu ngầm hạt nhân, nhưng kích thước nhỏ hơn tới 1.000 lần”, ông Putin nói. “Điều quan trọng nhất là trong khi một lò phản ứng thông thường cần hàng giờ, thậm chí hàng ngày hoặc hàng tuần để đạt công suất, thì loại này chỉ mất vài phút – thậm chí vài giây”.

Ông Putin nhấn mạnh rằng những khám phá đạt được trong quá trình phát triển hệ thống năng lượng độc đáo này sẽ có thể được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực dân sự, chẳng hạn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng tại Bắc Cực.

Bên cạnh đó, các linh kiện điện tử chống bức xạ được phát triển cho Burevestnik đã bắt đầu được sử dụng trong các sứ mệnh không gian và sẽ tiếp tục được tích hợp vào chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Nga.

Tuần trước, Tổng thống Putin công bố vụ thử thành công của tên lửa hành trình Burevestnik, được cho là đã bay hơn 14.000 km. Trong cuộc họp tuần này, ông cũng thông báo về thử nghiệm thành công hệ thống Poseidon – loại ngư lôi hạt nhân tiên tiến sử dụng công nghệ đẩy tương tự như Burevestnik.

“Lần đầu tiên, Poseidon không chỉ được phóng từ tàu ngầm mà còn kích hoạt thành công lò phản ứng hạt nhân, sau đó di chuyển trong một khoảng thời gian. Đó là một thành công lớn”, ông Putin cho biết.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm, lò phản ứng của Poseidon có mức độ thu nhỏ thấp hơn so với Burevestnik – chỉ nhỏ hơn khoảng 100 lần so với lò phản ứng tàu ngầm thông thường.

Nga chưa công bố chi tiết công nghệ đằng sau hai hệ thống lò phản ứng này, nhưng một số chuyên gia quốc phòng nhận định, chúng bắt nguồn từ các nghiên cứu hạt nhân cho tàu ngầm trong nhiều thập kỷ qua.

Theo RT