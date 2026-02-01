Dấu hiệu đừng bỏ qua khi giới trẻ "dính" loại ma túy có tên gọi mĩ miều

Nhiều loại ma túy được bán trên mạng với tên gọi mĩ miều, gây tò mò như Tobaco, thảo dược, chất kích thích nhẹ...

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên không gian mạng, được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử, pod chill và dung dịch CBD, nhắm thẳng vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, chào bán, giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng, sau đó vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh đến nhiều tỉnh, thành. Nhiều người tiêu thụ bị đánh lừa bởi quảng cáo “không mùi, không nghiện” mà không hề biết sản phẩm chứa ma túy.

C04 phối hợp lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Công Oanh (SN 2002, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) khi đang mang 7 đơn hàng chứa ma túy giao cho dịch vụ chuyển phát nhanh. Mở rộng điều tra, công an các tỉnh Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 10 đối tượng khác.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ 9 kg ma túy thảo mộc, 6 lít dung dịch CBD, 7,5 lít dung dịch ma túy thành phẩm và 308 điếu thuốc tẩm ma túy. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ đều chứa chất ma túy.

Ma túy “đội lốt” sản phẩm hợp pháp

Không còn cảnh mua bán lén lút nơi góc hẻm hay quán xá, hiện nay nhiều loại ma túy được ngụy trang dưới tên gọi các sản phẩm như: thuốc lá điện tử, thảo mộc, Tobaco, chất kích thích nhẹ… với những cái tên nghe “vô hại”, dễ gây tò mò. Các đối tượng quảng cáo trên mạng xã hội, hội nhóm kín, ứng dụng nhắn tin, thậm chí gắn mác “hợp pháp”, “không gây nghiện”, “chỉ giúp thư giãn”…

Đáng lo ngại, người sử dụng không cần trực tiếp gặp người bán, tiền được chuyển khoản, còn ma túy được cất giấu tinh vi trong các kiện hàng, gói hàng thông thường, gửi về tận nhà qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Chính sự “tiện lợi”, kín đáo này khiến nhiều phụ huynh chủ quan, lơ là, không kiểm soát, ít ai ngờ rằng ngay trong những bưu kiện tưởng như vô hại được chuyển đến tận nhà lại chứa đựng, tiềm ẩn chất ma túy nguy hiểm.

Ma túy được cất giấu trong các kiện hàng chuyển phát vừa được C04 phát hiện, thu giữ.

C04 cho biết trái với những lời dụ dỗ, các loại ma túy núp bóng này tác động trực tiếp đến hệ thần kinh, gây rối loạn tâm lý, suy giảm trí nhớ, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi.

Đối với thanh thiếu niên – lứa tuổi đang phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần – hậu quả càng nghiêm trọng hơn: Ảnh hưởng đến não bộ, làm giảm khả năng học tập, tư duy; dễ dẫn đến nghiện, từ đó phát sinh hành vi vi phạm pháp luật; gia tăng nguy cơ trầm cảm, rối loạn cảm xúc, thậm chí tự gây hại cho bản thân và những người xung quanh… Không ít trường hợp chỉ vì tò mò thử một lần đã rơi vào vòng xoáy nghiện ngập, đánh mất tương lai, để lại nỗi đau cho gia đình và xã hội.

Nhà chức trách khuyến cáo: Cha mẹ và giáo viên cần quan tâm, theo dõi sát sao những biểu hiện bất thường của con em như thường xuyên sử dụng điện thoại, tham gia các nhóm kín trên mạng, có biểu hiện che giấu nội dung trao đổi; nhận các gói hàng không rõ nguồn gốc, giải thích mập mờ về món đồ bên trong; thay đổi tâm lý đột ngột như cáu gắt, lơ là học tập, thức khuya, mệt mỏi kéo dài; chi tiêu bất thường, thường xuyên xin tiền nhưng không rõ mục đích.