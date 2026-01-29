Arab Saudi và UAE từ chối hỗ trợ Mỹ tấn công Iran, Washington đối mặt thế khó

Arab Saudi và UAE công khai từ chối cho Mỹ sử dụng lãnh thổ, không phận và hậu cần cho bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Arab Saudi đã công khai tạo khoảng cách với khả năng Washington tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran.

Hai đồng minh vùng Vịnh thân cận nhất của Mỹ – Arab Saudi và UAE – tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không cho phép lãnh thổ hoặc không phận của mình được sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ chống lại Iran.

Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman đã trực tiếp nói với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong một cuộc điện đàm hôm thứ Tư rằng vương quốc này “sẽ không cho phép không phận hoặc lãnh thổ của mình được sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran”. Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi UAE thông báo họ sẽ không cung cấp hỗ trợ hậu cần hay đóng vai trò là bàn đạp cho các “hành động quân sự thù địch” nhằm vào Tehran.

Lập trường từ chối của Riyadh và Abu Dhabi làm phức tạp đáng kể kế hoạch quân sự của Mỹ, trong bối cảnh cả hai quốc gia đều đang lưu trú lực lượng quân sự Mỹ quy mô lớn. Riêng tại Arab Saudi, hiện có hơn 2.300 binh sĩ Mỹ đồn trú cùng các mối quan hệ hợp tác an ninh lâu dài với Washington. UAE cũng là nơi đóng quân của khoảng 5.000 quân nhân Mỹ tại căn cứ không quân Al Dhafra, nằm ngay bên ngoài Abu Dhabi.

Theo các nhà phân tích, động thái này phản ánh nỗ lực của Arab Saudi và UAE nhằm tránh bị cuốn vào một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn, đồng thời phòng ngừa nguy cơ Iran trả đũa. Các chuyên gia quân sự được tờ Wall Street Journal dẫn lời cho rằng dù quyết định của Riyadh và Abu Dhabi làm gia tăng độ phức tạp cũng như chi phí tác chiến, nhưng điều đó không hoàn toàn loại trừ khả năng Mỹ vẫn tiến hành hành động quân sự.

Trong thời gian gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng cường đáng kể hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các phi đội tiêm kích bổ sung và hệ thống phòng thủ tên lửa tới khu vực.

Một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, USS Delbert D. Black, được cho là đã gia nhập lực lượng vào hôm thứ Tư, nâng tổng số tàu chiến của Mỹ trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) lên ít nhất 10 chiếc.

Ông Trump mô tả việc triển khai một “hạm đội tuyệt đẹp” là màn phô trương sức mạnh nhằm gây sức ép lên Iran liên quan đến chương trình hạt nhân cũng như các biện pháp trấn áp bạo lực đối với các cuộc biểu tình trong nước, đồng thời khẳng định cánh cửa ngoại giao vẫn chưa bị khép lại.

Đầu tuần này, Mỹ đã khởi động các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, kéo dài nhiều ngày trên khắp Trung Đông. Theo các nguồn tin, hoạt động này nhằm kiểm chứng các quy trình phân tán nhân lực và máy bay tới nhiều “địa điểm dự phòng”, cũng như tích hợp hệ thống chỉ huy với các “quốc gia đối tác” không được nêu tên.

Trước đó, Iran đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào tạo điều kiện cho một cuộc tấn công nhằm vào Tehran đều sẽ bị coi là “thù địch”. Thứ trưởng Iran Kazem Gharibabadi tái khẳng định hôm thứ Tư rằng Tehran “sẵn sàng 200% để tự vệ” và sẽ đưa ra một phản ứng “phù hợp, chứ không phải tương xứng”, nhiều khả năng nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Theo WSJ, RT