Ông Putin tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ ông Maduro giữa lúc Mỹ đưa hạm đội áp sát Caribe

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với ông Nicolas Maduro khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Caribe và thu giữ tàu chở dầu Venezuela, đẩy căng thẳng khu vực lên cao.

Hai nhà lãnh đạo đã điện đàm trong hôm 11/12, nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Caribe.

Trong cuộc điện đàm hôm thứ Năm, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa Moscow và Caracas. Theo Điện Kremlin, ông Putin “bày tỏ sự đoàn kết với nhân dân Venezuela và tái khẳng định sự ủng hộ đối với quyết tâm của chính phủ ông Maduro trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền trước sức ép từ bên ngoài”.

Hai Tổng thống tái khẳng định cam kết đối với hiệp ước đối tác chiến lược mà hai nước đã ký vào tháng 5.

Chính phủ Venezuela cho biết ông Putin và ông Maduro khẳng định “tính chiến lược, bền vững và phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương.” Caracas cho biết thêm nhà lãnh đạo Nga ủng hộ nỗ lực của ông Maduro nhằm “củng cố hòa bình, sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế”.

Cuộc trao đổi diễn ra sau khi Mỹ thu giữ một tàu chở dầu rời cảng Venezuela hồi đầu tháng này. Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi cho biết con tàu trước đó từng bị trừng phạt vì bị cho là vận chuyển dầu từ Iran. Venezuela gọi chiến dịch này là hành động cướp biển và cáo buộc Mỹ tìm cách “cướp bóc” tài nguyên của nước này.

Mỹ đã triển khai một hạm đội hải quân tại Caribe và từ tháng 9 đến nay đã tấn công hơn 20 tàu mà họ cho là liên quan đến buôn ma túy trên vùng biển quốc tế. Theo Reuters, Washington đang chuẩn bị chặn thêm nhiều tàu chở dầu của Venezuela như một phần của chiến dịch gây sức ép lên ông Maduro, người mà Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc hỗ trợ các băng nhóm ma túy.

Ông Maduro bác bỏ việc chính phủ của ông có liên quan đến buôn lậu ma túy và thề sẽ bảo vệ đất nước trước mọi nguy cơ từ bên ngoài. Ông gọi các hành động của Washington là “chủ nghĩa thực dân” và cảnh báo về việc phát động “một cuộc chiến điên rồ” trong khu vực.

Theo RT