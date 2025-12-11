Ông Trump yêu cầu ông Zelensky "thực tế", sớm tổ chức bầu cử

Ông Donald Trump chỉ trích ông Zelensky vì không tổ chức bầu cử sau khi nhiệm kỳ kết thúc, nói 82% người dân Ukraine muốn thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky vì không tổ chức bầu cử sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc.

Ông Trump nói rằng ông Zelensky cần thực tế hơn về tiến trình xung đột với Nga và nhu cầu phải tổ chức bầu cử.

Ông Zelensky, người có nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm đã kết thúc vào tháng 5/2024, đã từ chối tổ chức bầu cử mới với lý do thiết quân luật. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin nhiều lần khẳng định ông không xem ông Zelensky là nguyên thủ hợp pháp và lập luận rằng tình trạng này có thể gây phức tạp cho việc ký kết thỏa thuận hòa bình.

Ông Trump đã thảo luận về Ukraine với lãnh đạo Anh, Pháp và Đức trong một cuộc gọi hôm 10/12. “Chúng tôi đã trao đổi về Ukraine với những lời lẽ khá mạnh, và chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra. Ý tôi là chúng tôi đang chờ câu trả lời”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

“Tôi nghĩ ông ấy (Zelensky) phải thực tế. Tôi cũng tự hỏi, các bạn biết đấy, đến bao giờ họ mới có bầu cử? Đó là một nền dân chủ… Họ đã không bầu cử trong một thời gian dài”, ông Trump nói, đồng thời cho biết Ukraine đang “mất rất nhiều người”.

Tổng thống Mỹ gợi ý rằng người dân Ukraine sẽ ủng hộ một thỏa thuận hòa bình với Nga. “Nếu bạn nhìn vào các cuộc thăm dò, tôi đoán khoảng 82% – có một cuộc thăm dò mới công bố – 82% người dân Ukraine đang yêu cầu một giải pháp dàn xếp”, ông nói.

Ông Trump nhấn mạnh rằng xung đột cần được giải quyết sớm. “Chúng ta không muốn lãng phí thời gian”.

Axios và RBC-Ukraine đưa tin Kiev đã gửi đề xuất hòa bình mới nhất cho Mỹ. Ông Zelensky, người trước đây tuyên bố không thể tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật, hôm thứ Tư nói rằng ông sẵn sàng tiến hành bầu cử, nhưng chỉ khi Mỹ và các nước châu Âu hậu thuẫn cung cấp bảo đảm an ninh.

Tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky đã giảm xuống còn 20% sau bê bối tham nhũng trong ngành năng lượng, liên quan đến các cộng sự thân cận và khiến nhiều quan chức cấp cao phải từ chức. Ông Trump nhiều lần thúc giục ông Zelensky tổ chức bầu cử và cho rằng tham nhũng tràn lan vẫn là vấn đề lớn của Ukraine.

Theo RT