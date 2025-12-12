UAV tàu mẹ “Cửu Thiên” lớn nhất thế giới của Trung Quốc có chuyến bay đầu tiên

Ngày 11/12, máy bay không người lái (UAV) “Cửu Thiên” do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên tại Phủ Thành, tỉnh Thiểm Tây.

UAV đa năng lớn nhất thế giới

Tại Triển lãm Hàng không Chu Hải 2024, “Cửu Thiên” lần đầu tiên ra mắt công chúng và lập tức thu hút sự chú ý. Theo giới thiệu, chiếc UAV này dài 16,35 m, sải cánh 25 m, trọng lượng cất cánh tối đa là 16 tấn và tải trọng tối đa 6 tấn, là mẫu UAV lớn nhất thế giới.

Để so sánh, máy bay không người lái trinh sát/tấn công Wing Loong 3 của Trung Quốc có trọng lượng cất cánh tối đa 6 tấn. Máy bay MQ-9 loại nâng cấp của Mỹ cũng dưới 6 tấn. Máy bay không người lái trinh sát chiến lược RQ-4B Global Hawk có kích thước lớn nhất của Mỹ cũng chỉ có trọng lượng cất cánh tối đa 14,6 tấn.

UAV Cửu Thiên được trưng bày tại Triển lãm Chu Hải 2024. Ảnh: QQnews.

Dựa vào thiết kế khí động học tối ưu và việc sử dụng động cơ tuốc-bin phản lực cánh quạt (turbofan) FWS-9YZ lực đẩy lớn, tiêu hao thấp, độ ồn nhỏ, “Cửu Thiên” đạt khả năng hoạt động ấn tượng: bay liên tục 12 giờ và có tầm hoạt động lên tới 7.000 km, trần bay tối đa 15.000 mét và tốc độ tối đa 700 km/giờ.

Theo báo cáo, ngay từ giai đoạn thiết kế, “Cửu Thiên” đã nhấn mạnh tính đa nhiệm – mô-đun hóa, đặc biệt là tải trọng tối đa 6 tấn cho phép linh hoạt thay đổi cấu hình tùy theo nhiệm vụ, khiến nó được ví như “phương tiện đa năng trên bầu trời”.

UAV Cửu Thiên trên đường băng. Ảnh: Zhihu.

Ví dụ, UAV này có thể vận chuyển chính xác lượng lớn nhu yếu phẩm tới vùng núi hoặc đảo xa, đồng thời có thể mang thiết bị chuyên dụng cho các nhiệm vụ như cứu hộ – cứu nạn, gieo sạ nông nghiệp, bảo vệ thực vật, đo đạc địa lý, khảo sát di tích, thăm dò khoáng sản…Nó cũng có thể tận dụng ưu thế thời gian bay dài để đóng vai trò trạm chuyển tiếp thông tin trên không, bảo đảm thông tin thông suốt trong tình huống khẩn cấp.

Cận cảnh Cửu Thiên bay thử. Ảnh: Thepaper.

Ứng dụng quân sự

UAV “Cửu Thiên” cũng được đánh giá có tiềm năng lớn trong lĩnh vực quân sự. Theo giới chuyên gia quân sự, “Cửu Thiên” có thể chuyển đổi nhiệm vụ trong vòng 2 giờ: Gắn pod tác chiến điện tử để chế áp, gây nhiễu radar đối phương, hoặc nạp đầy nhiên liệu – mang vũ khí để đánh phá tầm xa, tấn công chính xác mục tiêu trên biển, đất liền và trên không, thậm chí từ ngoài tầm nhìn.

Nhưng điều khiến “Cửu Thiên” nổi tiếng hơn cả là “khoang nhiệm vụ dạng tổ ong dị cấu trúc” (heterogeneous hive bay) tích hợp dưới bụng máy bay. Khoang này có thể mang hàng trăm đạn tuần kích (loitering munitions) hoặc UAV cỡ nhỏ, nên cư dân mạng gọi “Cửu Thiên” là “tàu sân bay UAV trên không” hay “mẫu hạm bầy đàn”.

Trong một số cuộc xung đột cục bộ gần đây, người ta từng thấy việc sử dụng xe tải hoặc tàu thuyền cải tạo làm bệ phóng UAV. Tuy nhiên, với tải trọng lớn và tầm hoạt động xa của “Cửu Thiên”, những nó hơn hẳn các nền tảng ấy.

Hình ảnh vi tính về khoang nhiệm vụ kiểu tổ ong chứa và phóng đạn tuần kích+ UAV cỡ nhỏ của UAV tàu mẹ Cửu Thiên. Ảnh: QQnews.

Một số phân tích cho rằng, trên lý thuyết, chỉ cần hai chiếc “Cửu Thiên” đã có thể duy trì tuần tra 24/7, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Khi có lệnh, hàng trăm UAV nhỏ hoặc đạn lượn trong khoang sẽ ồ ạt phóng ra, tạo thành cuộc tấn công siêu bão hòa, khiến đối phương khó có thể ứng phó.

Trước đây AVIC dự kiến ​​chuyến bay đầu tiên của máy bay không người lái này sẽ diễn ra vào cuối tháng 6/2025, nhưng không rõ vì lý do gì, đến nay mới thực hiện.

Giới quan sát cho rằng, việc “Cửu Thiên” bay thử thành công đánh dấu một bước đột phá mới của Trung Quốc trong công nghệ UAV cỡ lớn.

Theo QQnews