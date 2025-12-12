Mỹ đề nghị lập "khu kinh tế tự do" ở miền Đông nếu Ukraine nhượng lại Donbass

Ông Zelensky cảnh báo mọi nhượng bộ lãnh thổ phải do người dân bỏ phiếu quyết định, giữa lúc Mỹ tăng sức ép buộc Kiev đạt thỏa thuận với Nga.

Ukraine đã trình cho Mỹ một đề xuất20 điểm sửa đổi để chấm dứt chiến tranh với Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 11/12, đồng thời nói rằng vấn đề nhượng lãnh thổ vẫn là điểm nghẽn lớn trong đàm phán.

Phát biểu trước báo giới ở Kiev, ông Zelensky nói rằng Mỹ đang đề xuất một thỏa hiệp bằng cách tạo ra một "khu kinh tế tự do" tại phần lãnh thổ Donbass do Ukraine kiểm soát – khu vực mà Nga yêu cầu Ukraine phải nhượng lại.

“Điều đó có nghĩa rằng quân đội Ukraine rút khỏi tỉnh Donetsk, và sự thỏa hiệp ở đây là quân đội Nga sẽ không tiến vào phần này của Donetsk. Họ thậm chí không biết ai sẽ quản lý khu vực đó”, ông nói, cho biết thêm rằng Nga gọi đây là “vùng phi quân sự”.

Tuy nhiên, ông Zelensky nói rằng vẫn chưa có sự thống nhất nào về vấn đề lãnh thổ và người dân Ukraine cần phải bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý nếu có bất kỳ nhượng bộ nào.

Kiev, trong vòng xoay ngoại giao căng thẳng mới nhất, đang cố gắng chỉnh sửa để cân bằng kế hoạch 28 điểm do Mỹ hậu thuẫn – bản gốc bị đánh giá là quá có lợi cho Moscow.

Ông Zelensky cho biết việc Nga rút khỏi một số dải đất hẹp ở các khu vực Kharkov và Sumy thuộc đông bắc Ukraine, cũng như tỉnh Dnipropetrovsk ở đông nam, đang được đưa vào thảo luận.

Ông nói thêm rằng các đường tiếp xúc tại những khu vực phía nam nằm dưới sự kiểm soát của Nga chiếm đóng một phần như Zaporizhzhia và Kherson sẽ được “đóng băng” tại vị trí hiện tại.

Mỹ cũng đề xuất khả năng quản lý chung Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia – cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga và Moscow muốn tiếp tục giữ quyền kiểm soát.

Sức ép dồn lên Ukraine

Ukraine đang chịu sức ép ngày càng lớn từ Mỹ nhằm nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Nga, trong bối cảnh Moscow tăng tốc tiến công trên tiền tuyến những tháng gần đây và nối lại các đợt tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Trước các thông tin rằng Tổng thống Donald Trump đã đặt hạn chót Giáng sinh để Ukraine chấp nhận đề xuất hòa bình này, ông Zelensky nói Washington không đặt ra thời điểm cụ thể cho Kiev.

“Tôi nghĩ họ thực sự muốn, hoặc có thể vẫn muốn, có được sự rõ ràng hoàn toàn về lập trường của chúng tôi trong thỏa thuận này trước dịp Giáng sinh”, ông nói.

Ngoài khuôn khổ 20 điểm, kế hoạch hòa bình tổng thể sẽ bao gồm các tài liệu riêng về bảo đảm an ninh – nhằm ngăn Nga tấn công lần nữa – và kế hoạch tái thiết các thành phố bị phá hủy của Ukraine.

Ukraine, vốn cho rằng mình đã bị bỏ rơi bởi các bảo đảm an ninh trước đây từ đồng minh, kiên quyết đòi các bảo đảm này phải được Quốc hội thông qua.

Ông Zelensky cho biết hôm thứ Năm rằng ông đã có cuộc thảo luận “chuyên sâu” về vấn đề này với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff.

Kiev cũng muốn duy trì một quân đội mạnh sau khi chiến sự kết thúc, và ông Zelensky cho biết dự thảo mới nhất đặt quy mô quân đội ở mức 800.000 – cao hơn so với khuôn khổ ban đầu, theo các nguồn tin.

Theo Reuters