Cựu Tổng thống Nga ngợi khen ông Trump, đi kèm một lời mỉa mai

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ca ngợi ông Donald Trump là lãnh đạo hiệu quả, theo đuổi hòa bình Ukraine, nhưng vẫn đưa ra một câu mỉa mai.

Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump là một nhà lãnh đạo hiệu quả, đang thực sự theo đuổi hòa bình, nhưng đồng thời châm biếm rằng Moscow “chưa thấy dấu vết nào” của các tàu ngầm hạt nhân mà ông Trump từng tuyên bố đã điều tới gần bờ biển Nga.

Ông Trump – người nhiều lần nói muốn được ghi nhớ trong lịch sử như một “Tổng thống kiến tạo hòa bình” – liên tục khẳng định rằng một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine đang ở rất gần, đồng thời một vòng đàm phán mới giữa Mỹ – Nga – Ukraine dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này tại Abu Dhabi.

Khi được hỏi liệu ông Trump là yếu tố tích cực hay tiêu cực đối với Nga, cũng như về những suy đoán chưa được kiểm chứng cho rằng ông Trump là “đặc vụ Nga”, ông Medvedev cho biết người dân Mỹ đã lựa chọn ông Trump và Moscow tôn trọng quyết định đó.

Ông Medvedev ca ngợi sự “dũng cảm” của ông Trump trong việc đối đầu với “giới tinh hoa chính trị Mỹ”, đồng thời cho rằng phong cách đôi khi “bốc đồng, thẳng thừng” của Tổng thống Mỹ lại là “hiệu quả”.

“Ông ấy là người giàu cảm xúc, nhưng mặt khác, cái gọi là ‘sự hỗn loạn’ do các hoạt động của ông ấy tạo ra không hoàn toàn đúng”, ông Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters, TASS và blogger chiến tranh Nga WarGonzo, được thực hiện tại dinh thự của ông ở ngoại ô Moscow và được phép công bố hôm 1/2.

“Rõ ràng đằng sau đó là một đường lối hoàn toàn có ý thức và năng lực”, ông Medvedev, người từng giữ chức Tổng thống Nga giai đoạn 2008–2012, nhấn mạnh.

Dù Tổng thống Vladimir Putin vẫn là người có tiếng nói quyết định cuối cùng trong chính sách của Nga, ông Medvedev – thường xuyên công kích ông Trump trên mạng xã hội – được các nhà ngoại giao phương Tây coi là đại diện cho tư duy của phe cứng rắn trong giới tinh hoa Nga.

“Ông Trump muốn đi vào lịch sử với tư cách là một người kiến tạo hòa bình – và ông ấy thực sự đang cố gắng”, ông Medvedev nói. “Ông ấy thực sự đang làm điều đó. Và chính vì thế, các kênh tiếp xúc với phía Mỹ đã trở nên hiệu quả hơn rất nhiều”.

Lời đe dọa tàu ngầm của ông Trump

Ông Medvedev cho rằng chìa khóa để hiểu ông Trump nằm ở nền tảng doanh nhân của ông, đồng thời đùa rằng “không có khái niệm cựu doanh nhân” – phỏng theo một câu nói đùa nổi tiếng ở Nga rằng “không có khái niệm cựu đặc vụ KGB”.

Tháng 8, ông Trump từng tuyên bố đã ra lệnh cho 2 tàu ngầm hạt nhân Mỹ tiến gần Nga, nhằm đáp trả những phát biểu mà ông gọi là “cực kỳ khiêu khích” của ông Medvedev về nguy cơ chiến tranh, sau một động thái được cho là tối hậu thư từ phía ông Trump.

“Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy chúng”, ông Medvedev nói, ám chỉ các tàu ngầm Mỹ.

Sau cuộc xung đột Ukraine bùng nổ năm 2022, ông Medvedev liên tục có những phát ngôn gay gắt nhằm vào Kiev và các nước phương Tây, đồng thời cảnh báo về nguy cơ leo thang chiến tranh dẫn tới “tận thế hạt nhân”.

Ông Medvedev tuyên bố Nga sẽ “sớm” giành chiến thắng quân sự trong cuộc chiến ở Ukraine, nhưng nhấn mạnh điều quan trọng nhất là phải ngăn chặn các xung đột mới trong tương lai. “Tôi muốn điều đó xảy ra càng sớm càng tốt”, ông nói.

“Nhưng cũng quan trọng không kém là phải nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra sau đó. Suy cho cùng, mục tiêu của chiến thắng là ngăn chặn các cuộc xung đột mới. Điều này là hoàn toàn hiển nhiên”, ông nói.

Hiện Nga đang kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể chiếm toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông. Theo các bản đồ nguồn mở về chiến sự, lực lượng Ukraine vẫn giữ khoảng 10% khu vực này, tương đương khoảng 5.000 km².

Theo Reuters