Ông Trump ra mắt “thẻ vàng” 1 triệu USD: Cơ chế cấp thế nào, tác dụng ra sao?

Chính quyền Trump ra mắt “thẻ vàng” giá 1 triệu USD cho người nước ngoài muốn xin cư trú nhanh, kèm “thẻ bạch kim” trị giá 5 triệu USD chuẩn bị ra mắt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức cho ra mắt loại thị thực “thẻ vàng” (gold card), một con đường nhập cư mới cho phép người nước ngoài trả 1 triệu USD để đẩy nhanh quá trình xét duyệt hồ sơ, hoặc cho phép các công ty trả 2 triệu USD để bảo trợ một lao động nước ngoài mà họ muốn đưa vào Mỹ.

“Rất phấn khởi, đối với tôi và đối với đất nước, chúng tôi vừa ra mắt ‘Trump Gold Card’ (Thẻ vàng Trump)”, ông Trump nói tại một buổi tọa đàm ở Nhà Trắng hôm 10/12 theo giờ Mỹ.

Trang web thị thực, trumpcard.gov, được khởi động vào chiều thứ Tư và bao gồm liên kết đến mẫu đơn chính thức, với lời hứa hẹn “cấp quyền cư trú tại Mỹ trong thời gian kỷ lục”.

“Với mức phí xử lý 15.000 USD cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) và – sau khi vượt qua kiểm tra lý lịch – khoản đóng góp 1 triệu USD, hãy nhận quyền cư trú tại Mỹ trong thời gian kỷ lục với thẻ Trump Gold Card”, trang web chính thức viết.

Quy trình xử lý “thẻ vàng” sẽ mất bao lâu?

Khi hồ sơ được nộp, quy trình sẽ mất “vài tuần” và bao gồm một cuộc phỏng vấn, theo trang web chính thức. Các khoản phí bổ sung cho Bộ Ngoại giao có thể áp dụng “tùy vào từng người nộp”.

“Người nộp đơn sẽ cần tham dự buổi phỏng vấn thị thực và nộp thêm các giấy tờ bổ sung kịp thời”, trang web nêu rõ.

Trang web cho biết người nộp đơn thành công sẽ nhận quy chế thường trú hợp pháp dưới dạng visa EB-1 hoặc EB-2, là loại thị thực lao động cấp cho người có năng lực “phi thường” hoặc “xuất sắc”.

Chính quyền Trump hé lộ “thẻ bạch kim”

Trang web cũng gợi mở về loại thị thực “Trump Platinum Card” (Thẻ bạch kim Trump) sắp ra mắt và mời người nước ngoài đăng ký vào danh sách chờ. Với mức 5 triệu USD, chính quyền hứa hẹn người đủ điều kiện sẽ có thể “lưu trú tối đa 270 ngày tại Mỹ mà không phải chịu thuế đối với thu nhập ngoài Mỹ”.

“Người nước ngoài có thể đăng ký ngay bây giờ để giữ chỗ trong danh sách chờ thẻ Trump Platinum Card. Khi ra mắt, và khi nộp lệ phí xử lý 15.000 USD cho DHS cùng khoản đóng góp 5 triệu USD, họ sẽ có khả năng ở lại Mỹ tối đa 270 ngày mà không phải chịu thuế đối với thu nhập ngoài Mỹ”, trang web viết.

Trang web không nêu thời điểm thẻ bạch kim được triển khai.

Giới chức chỉ trích quy trình nhập cư truyền thống

Đợt siết chặt nhập cư mới nhất của ông Trump, được thúc đẩy bởi vụ xả súng khiến 2 thành viên Vệ binh Quốc gia thiệt mạng ở Washington, DC, đã tạm dừng hoặc thắt chặt mọi hình thức nhập cảnh hợp pháp lẫn bất hợp pháp vào Mỹ trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, Tổng thống đã lần đầu tuyên bố về chương trình “thẻ vàng” từ tháng 2.

Ông Trump khi đó cho biết chương trình sẽ mở ra con đường cấp quốc tịch cho người nước ngoài giàu có, đổi lại khoản phí 5 triệu USD. Sau đó, ông ký sắc lệnh hành pháp vào tháng 9 yêu cầu xây dựng chương trình, với mức giá giống như bản công bố hôm thứ Tư.

Bộ trưởng Thương mại ông Howard Lutnick cho biết vào tháng 2 rằng loại thị thực này sẽ sửa đổi chương trình thị thực EB-5 hiện có của chính phủ, vốn cho phép nhà đầu tư nước ngoài rót tiền vào các dự án tạo việc làm tại Mỹ và sau đó xin thị thực nhập cư vào nước này.

“Chúng tôi sẽ sửa đổi chương trình EB-5”, ông Lutnick nói. “(Bộ trưởng An ninh Nội địa) Kristi (Noem) và tôi đang cùng làm việc. Với 5 triệu USD, họ sẽ nhận được giấy phép từ Bộ Thương mại. Sau đó họ sẽ thực hiện khoản đầu tư phù hợp”.

Các chuyên gia luật nhập cư trước đây cho biết việc chấm dứt chương trình EB-5 hoặc thay đổi đáng kể sẽ cần Quốc hội hành động.

Bất chấp nhiều câu hỏi dai dẳng về cách thức triển khai, ông Trump từng gợi ý rằng có thể bán ra hàng triệu thẻ vàng, và ông Lutnick nói vào tháng 2 rằng kế hoạch này có thể huy động được tới 1.000 tỷ USD để trả nợ công.

Trước đây, ông Lutnick từng chỉ trích quy trình cấp thẻ xanh truyền thống – vốn cho phép người nhập cư sống và làm việc lâu dài tại Mỹ – lập luận rằng quy trình này buộc nước Mỹ phải tiếp nhận “tầng dưới cùng” của người nhập cư.

“Chúng tôi chỉ nhận những người thực sự phi thường ở tầng cao nhất”, ông Lutnick nói.

Theo CNN