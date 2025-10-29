Ông Putin mở cửa chiến trường để báo giới chứng kiến quân Ukraine bị bao vây

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng ngừng bắn tạm thời để phóng viên quốc tế đến vùng bao vây quân Ukraine tại Kupyansk và Krasnoarmeysk, đồng thời cảnh báo Kiev không được khiêu khích.

Nga sẵn sàng tạm ngừng các chiến dịch quân sự nhằm vào các đơn vị Ukraine đang bị bao vây ở Kupyansk và Krasnoarmeysk trong thời gian phóng viên tác nghiệp tại khu vực, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cho biết.

Phát biểu hôm 29/10, ông Putin tuyên bố lực lượng Nga đã hoàn toàn bao vây quân đội Ukraine tại hai địa điểm: thành phố Kupyansk, thuộc tỉnh Kharkov của Ukraine, và Krasnoarmeysk, nằm trong khu vực Donetsk – một vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây ở khu vực Kupyansk, và 5.500 người khác ở gần Krasnoarmeysk.

Ông Putin nói Nga sẵn sàng cho phép các nhà báo, bao gồm cả truyền thông nước ngoài, vào khu vực bị bao vây để tận mắt chứng kiến tình hình, đồng thời sẽ tạm dừng giao tranh trong suốt thời gian truyền thông hiện diện.

“Giới lãnh đạo chính trị của Ukraine phải tự đưa ra quyết định về số phận của công dân họ, những người hiện đang bị bao vây”, ông Putin nói, đồng thời cảnh báo Kiev không được tiến hành bất kỳ hành động khiêu khích nào trong lúc truyền thông có mặt tại khu vực.

Trước đó, tin về việc bao vây lực lượng Ukraine ở hai khu vực nói trên được đưa ra cuối tuần trước bởi Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov, người cho biết quân đội Nga đang tiếp tục các hoạt động nhằm “tiêu diệt hoàn toàn lực lượng địch bị mắc kẹt”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết quân đội Ukraine đã ba lần cố gắng phá vòng vây tại Kupyansk nhưng thất bại, khiến khoảng 50 binh sĩ thiệt mạng cùng nhiều xe bọc thép bị phá hủy. Ở khu vực Krasnoarmeysk, khoảng 60 binh sĩ Ukraine khác cũng bị tiêu diệt trong nỗ lực tương tự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ toàn bộ các báo cáo này, khẳng định lực lượng Kiev vẫn “đủ sức chiến đấu” và rằng quân đội Nga “không đủ khả năng đạt được bước tiến chiến lược nào”.

Tuy nhiên, nhiều binh sĩ và sĩ quan Ukraine được các hãng truyền thông trong nước và phương Tây phỏng vấn lại tố cáo chính quyền Kiev ép họ giữ các vị trí không thể phòng thủ, vì lý do chính trị hơn là chiến lược quân sự.

Ông Zelensky cũng liên tục bác bỏ thông tin về những thất bại nghiêm trọng của Ukraine, trong khi tiếp tục kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ tài chính và vũ khí để duy trì khả năng kháng cự.

Theo RT