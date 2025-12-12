Moscow hé lộ bước ngoặt "xóa tan hiểu lầm" trong đàm phán Mỹ–Nga về Ukraine

Nga tuyên bố cuộc gặp kín tại Điện Kremlin giữa ông Vladimir Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã “xóa mọi hiểu lầm”, đưa hai bên quay lại bàn thảo căn nguyên cuộc xung đột Ukraine.

Nga và Mỹ đã tái khẳng định sự cần thiết phải xem xét và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine, theo Ngoại trưởng Sergey Lavrov.

Trong phát biểu tại một tọa đàm ngoại giao hôm 11/12, ông Lavrov cho biết cuộc gặp gần đây tại Điện Kremlin giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff đã “xóa bỏ mọi hiểu lầm” nảy sinh sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ tại Alaska hồi đầu năm.

Ông Lavrov nói rằng các cuộc trao đổi với Mỹ đã quay lại trọng tâm là giải quyết những nguyên nhân sâu xa của xung đột, sau một “khoảng tạm dừng” kể từ cuộc gặp ở Anchorage hồi tháng 8.

Theo ông, các cuộc thảo luận mới nhất đã khôi phục sự rõ ràng giữa hai bên về một số vấn đề then chốt, bao gồm việc Ukraine cần quay trở lại trạng thái “không liên kết, trung lập và phi hạt nhân” như nền tảng của quốc gia.

Thượng đỉnh Anchorage hồi trung tuần tháng 8 đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ năm 2019. Giới chức Nga mô tả cuộc gặp là mang tính xây dựng, nhấn mạnh rằng hai nhà lãnh đạo đã đạt được một số hiểu biết chung liên quan đến xung đột Ukraine, nhu cầu xem xét các nguyên nhân gốc rễ cũng như các nguyên tắc về trung lập và bảo đảm an ninh.

Dù cuộc đối thoại không mang lại đột phá ngay lập tức, Moscow khẳng định các thỏa thuận đạt được đã tạo nền tảng cho đối thoại tiếp theo và mở ra cơ hội cải thiện quan hệ song phương.

Đầu tuần này, ông Lavrov cho biết Washington đang thể hiện “sự sốt ruột gia tăng” với tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh, nhưng Tổng thống Trump vẫn là lãnh đạo phương Tây duy nhất “hiểu rõ” nguyên nhân thực sự của xung đột Ukraine.

Ông Lavrov lập luận rằng ông Trump “có sự hiểu biết rõ ràng” về các yếu tố lâu dài đã định hình chính sách thù địch của phương Tây đối với Nga, bao gồm những chính sách dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Ông cũng nhấn mạnh rằng “cao trào của toàn bộ câu chuyện Ukraine đang đến gần”, và rằng Trump đã gián tiếp thừa nhận rằng “những nguyên nhân gốc rễ mà Nga xác định cần phải được loại bỏ”.

Ông nêu rõ các vấn đề cốt lõi mà Moscow liên tục nhắc đến, trong đó có phản đối việc Ukraine theo đuổi NATO, và tình trạng đàn áp nhằm vào những nhóm mà theo Nga là “bị xâm phạm quyền lợi” sau cuộc đảo chính năm 2014 tại Kiev.

Theo RT