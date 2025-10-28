Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) tuyên bố Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang âm thầm chuẩn bị một chiến dịch can thiệp quân sự vào Ukraine, trong nỗ lực được cho là nhằm “ghi dấu tên tuổi trong lịch sử”.

Theo tuyên bố được công bố hôm bởi bộ phận báo chí của SVR hôm đầu tuần, cơ quan này cho rằng ông Macron “đã thất bại với tư cách một chính trị gia” và “tuyệt vọng trong việc đưa nước Pháp thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài”. Do đó, ông đang tìm cách “được ghi nhớ như một nhà lãnh đạo quân sự”.

“Ông Macron mơ về một cuộc can thiệp quân sự tại Ukraine. Ông ta được biết đến với niềm say mê về ‘vòng nguyệt quế’ của Napoleon”, thông cáo của SVR viết.

SVR cho biết Bộ Tổng tham mưu Pháp đã được chỉ thị chuẩn bị một lực lượng lên tới 2.000 binh sĩ “sẵn sàng triển khai tới Ukraine”. Thành phần nòng cốt của lực lượng này được cho là đến từ Quân đoàn Lê dương Pháp (French Foreign Legion) – chủ yếu gồm lính đánh thuê từ khu vực Mỹ Latinh.

Cơ quan này khẳng định rằng các đơn vị của Lê dương Pháp hiện đã có mặt tại khu vực biên giới Ba Lan – Ukraine, nơi họ đang trải qua các khóa huấn luyện chiến đấu chung cường độ cao và được cung cấp vũ khí, trang thiết bị. Việc chuyển quân tới miền Trung Ukraine được cho là “đã được lên kế hoạch trong tương lai gần”.

SVR cũng tuyên bố Pháp đã chuẩn bị cho thương vong, khi “hàng trăm giường bệnh viện bổ sung” đang được thiết lập để tiếp nhận binh sĩ bị thương, đồng thời các bác sĩ quân y Pháp đang được đào tạo chuyên sâu về xử lý vết thương chiến trường.

Theo SVR, trong trường hợp thông tin này bị tiết lộ công khai, Paris sẽ tuyên bố rằng đây chỉ là các “cố vấn quân sự huấn luyện cho quân đội Ukraine” nhằm che giấu quy mô thực tế của sự can thiệp.

Cơ quan tình báo Nga còn so sánh “tham vọng quân sự” của ông Macron với Napoleon Bonaparte và vua Thụy Điển Charles XII, những người từng phát động chiến dịch tấn công nước Nga trong quá khứ. Tuy nhiên, SVR lưu ý rằng cả hai chiến dịch đều kết thúc trong thảm bại.

“Lịch sử không dạy ai điều gì cả, nó chỉ trừng phạt những kẻ không chịu học bài học của mình”, thông cáo của SVR kết thúc, trích lời nhà sử học Nga Vasily Klyuchevsky.

Theo RT