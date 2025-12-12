Các "ông lớn" ô tô gây áp lực, yêu cầu cấm các hãng xe hơi Trung Quốc xây nhà máy tại Mỹ

Ngày 11/12, các hãng xe hàng đầu Mỹ đã công khai kêu gọi chính phủ ngăn chặn các doanh nghiệp ô tô và pin có vốn nhà nước Trung Quốc xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ, cảnh báo tương lai ngành công nghiệp ô tô đang đối mặt “nguy cơ nghiêm trọng”.

Liên minh đổi mới ô tô Mỹ (Alliance for Automotive Innovation, AAI) – đại diện cho các hãng như General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai và Stellantis – đã gửi kiến nghị tới một phiên điều trần của Hạ nghị viện Mỹ về ngành ô tô Trung Quốc, nhấn mạnh Quốc hội và chính quyền Trump phải hành động ngay lập tức.

Liên minh AAI tuyên bố: “Trung Quốc tạo ra một mối đe dọa rõ ràng và hiện hữu đối với ngành công nghiệp ô tô Mỹ”. Liên minh kêu gọi các nghị sĩ duy trì lệnh cấm nhập khẩu đối với công nghệ thông tin và dịch vụ (ICTS) do Bộ Thương mại Mỹ ban hành trước đó - chính sách trên thực tế ngăn xe sản xuất tại Trung Quốc vào thị trường Mỹ.

Theo liên minh AAI , dù các hãng xe Mỹ có đầu tư bao nhiêu tiền, xây bao nhiêu nhà máy cũng không thể cạnh tranh được với tình trạng sản xuất dư thừa được chính phủ Trung Quốc trợ cấp mạnh mẽ. Điều này có thể dẫn đến bán phá giá, và Quốc hội cùng chính phủ của Tổng thống Trump phải bảo đảm điều đó không xảy ra trên đất Mỹ.

Chủ tịch “Ủy ban Đặc biệt về vấn đề Trung Quốc” của Hạ viện, nghị sĩ Cộng hòa John Moolenaar, cho rằng Quốc hội nên biến lệnh cấm “xe liên quan đến Trung Quốc” được thông qua vào những ngày cuối nhiệm kỳ của Joe Biden trở thành luật chính thức để duy trì hiệu lực vĩnh viễn.

Ông Moolenaar nhấn mạnh rằng: “Chỉ trong 5 năm, Trung Quốc đã từ một nước xuất khẩu nhỏ trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới, với 6 triệu xe được xuất khẩu trong năm ngoái, với mức giá mà các hãng Mỹ và đồng minh không thể cạnh tranh”.

Ông Moolenaar cho rằng Trung Quốc dựa vào khoản trợ cấp khổng lồ, chuỗi cung ứng khép kín từ nguyên liệu đến sản xuất, cùng hệ thống quy định mang tính ‘áp đặt’, biến ngành ô tô thành công cụ chiến lược của nhà nước nhằm thúc đẩy lợi ích kinh tế và địa chính trị.

Ngoài ra, ông cũng nêu ra vấn đề an ninh quốc gia: phần mềm và linh kiện do Trung Quốc sản xuất có thể bị họ sử dụng để “tắt máy" hoặc “gây nhiễu” các phương tiện đang hoạt động tại Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột.

Phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của truyền thông, các cơ quan liên quan của Trung Quốc cũng chưa lên tiếng về vụ việc các liên minh ô tô Mỹ gây sức ép yêu cầu cấm Trung Quốc xây dựng nhà máy tại nước này.

Theo NetEase