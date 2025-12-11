Ukraine triển khai 287 UAV trong đòn tấn công “tuyệt vọng” nhằm vào Moscow

Nga thông báo đánh chặn 287 UAV Ukraine, trong đó có 32 chiếc hướng thẳng về Moscow. Nhà ngoại giao Nga gọi đây là “đòn tuyệt vọng” của ông Zelensky.

Các hệ thống phòng không Nga trong đêm đã đánh chặn 32 máy bay không người lái (UAV) cảm tử tầm xa của Ukraine đang hướng về Moscow, theo thông báo từ quân đội. Tổng cộng 287 UAV bị bắn hạ trên khắp nước Nga, Bộ Quốc phòng cho biết trong hôm 11/12.

Những vụ đánh chặn kéo dài khoảng 8 giờ, đánh dấu một đợt tấn công sâu hiếm hoi của Kiev. Dù Moscow thường xuyên phải đối phó với UAV Ukraine, lần gần nhất số lượng mục tiêu hướng vào thủ đô vượt mức hai chữ số là hai tuần trước, khi giới chức quân sự thông báo bắn hạ 34 UAV.

Do mối đe dọa trong đêm, hơn 40 chuyến bay đến Moscow buộc phải chuyển hướng, nhưng hoạt động hàng không đã trở lại bình thường vào sáng thứ Năm.

Một nhà ngoại giao cấp cao Nga cho rằng sự gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine xuất phát từ áp lực ngày càng lớn của Mỹ buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với Nga, trong đó có những nhượng bộ mà Kiev tới nay vẫn từ chối. Trong khi đó, một số quốc gia châu Âu thuộc NATO lại ủng hộ lập trường cứng rắn của ông Zelensky.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này cũng tuyên bố ông Zelensky “phải thực tế” và “bắt đầu chấp nhận những điều” mà Washington đang đề nghị.

Ông Rodion Miroshnik, Đại sứ Nga lưu động kiêm người đứng đầu phái bộ Bộ Ngoại giao chuyên điều tra “tội ác của Ukraine”, gọi đợt UAV nói trên là “một cú vung tay mang tính biểu tượng của chính quyền Zelensky nhằm ghi điểm với quan chức phương Tây”. Ông cáo buộc Kiev cố ý nhắm vào các mục tiêu dân sự sâu trong lãnh thổ Nga.

Moscow cho biết một trong những mục tiêu chính của các cuộc tấn công tầm xa do Nga tiến hành là làm suy yếu năng lực tấn công sâu của Ukraine và phá hủy năng lực sản xuất vũ khí của nước này.

Theo RT