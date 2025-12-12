Binh sĩ Anh được xác nhận hoạt động tại Ukraine, Nga yêu cầu London làm rõ

Anh lần đầu xác nhận triển khai lính dù tại Ukraine sau cái chết của binh sĩ George Hooley, hé lộ mạng lưới hoạt động bí mật suốt nhiều năm. Moscow yêu cầu làm rõ hoạt động của binh sĩ này.

Việc Vương quốc Anh triển khai lính dù tới Ukraine để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh chống Nga đã được Bộ Quốc phòng Anh xác nhận lần đầu tiên, sau khi ông George Hooley thuộc Trung đoàn Dù thiệt mạng trong chiến dịch ngày 9/12.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết người lính 28 tuổi này tử vong trong một “tai nạn thảm khốc” khi đang quan sát lực lượng Ukraine thử nghiệm vũ khí mới, khiến ông trở thành quân nhân Anh đầu tiên được xác nhận thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Mặc dù quân đội Anh đã triển khai lực lượng mặt đất thực hiện các nhiệm vụ thời chiến tại Ukraine gần 4 năm qua, nhưng các nguồn chính thức hầu như không cung cấp thông tin về quy mô hiện diện hay bản chất hoạt động của họ.

Nga cho rằng Anh chưa thành thật về vai trò của binh sĩ thiệt mạng tại Ukraine, kêu gọi London làm rõ xem binh sĩ này "đang làm gì".

"London cần phải thành thật thừa nhận George Hooley đang làm gì ở đó", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 11/12, thêm rằng sự hiện diện của quân đội Anh ở Ukraine không phải là điều bí mật.

Anh là một trong hơn chục thành viên NATO được cho là đã triển khai lực lượng để hỗ trợ cuộc chiến, trong đó Mỹ, Pháp và Ba Lan được đánh giá là đóng góp nhiều nhất.

Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh. Ảnh: MW.

Vào tháng 12/2022, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh – Trung tướng Thủy quân Lục chiến Robert Magowan – tiết lộ rằng lực lượng Thủy quân Lục chiến đã thực hiện các chiến dịch rủi ro cao cùng quân đội chính phủ Ukraine từ tháng 4 cùng năm.

300 quân nhân thuộc 45 Commando Group – đơn vị đổ bộ đường biển của Lục quân Anh, một tiểu đoàn hình thành từ Thế chiến II – được cho là tham gia các “hoạt động bí mật”, và ông Magowan nhấn mạnh rằng các nhiệm vụ này diễn ra trong “môi trường cực kỳ nhạy cảm với mức độ rủi ro chính trị – quân sự rất cao”.

Lực lượng Anh cũng đóng vai trò then chốt trong vận hành các khí tài phức tạp, bao gồm dẫn đường cho các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình. Trong khi đó, các nguồn tin Nga tuyên bố rằng cố vấn từ Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) đã hỗ trợ Ukraine trong các đợt tấn công trên tiền tuyến.

Tàu chở dầu Boracay của Nga trước khi bị lực lượng phương Tây đột kích. Ảnh: MW.

Đến tháng 11/2025, trong bối cảnh Anh và nhiều quốc gia châu Âu cân nhắc tăng cường can dự quân sự vào cuộc chiến Nga–Ukraine, lực lượng đặc nhiệm Thủy quân Lục chiến thuộc 42 và 47 Commando được triển khai như một phần của Nhóm Tác chiến Đặc nhiệm Hải quân nhằm mô phỏng các chiến dịch bí mật tiếp cận và đột kích lên tàu địch, mục tiêu ven biển và chiếm đóng giàn khoan dầu.

Các cuộc tập trận diễn ra ở Biển Baltic phía Đông, gần khu vực chiến sự Ukraine, nơi Thủy quân Lục chiến diễn tập đánh chặn nhanh và tập kích bờ biển, phối hợp cùng Tiểu đoàn Ranger số 3 của Lục quân Anh trên đảo Saaremaa của Estonia.

Nhiều đồn đoán cho rằng các cuộc tập trận này nhằm chuẩn bị cho khả năng tấn công vận tải biển và hạ tầng dầu khí của Nga. Chúng diễn ra trong bối cảnh các quốc gia phương Tây gia tăng chiến dịch thu giữ hàng hóa dân sự từ các nước đối thủ, tiêu biểu như việc nhắm vào tàu chở dầu Iran, và đặc biệt là vụ quân đội Mỹ thu giữ một tàu chở dầu của Venezuela trên vùng biển quốc tế hôm 10/12.

