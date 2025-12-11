Nhật Bản điều động lượng lớn F-2 tập tấn công nhóm tàu ​​sân bay Trung Quốc: Thực lực đến đâu?

Nhật Bản xuất kích hàng loạt F-2 mang ASM-2 mô phỏng tấn công nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Nhưng với tầm bắn hạn chế và sự vượt trội của J-15B, liệu F-2 có đủ sức tiếp cận?

Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản mới đây đã điều động một số lượng lớn tiêm kích F-2 từ căn cứ không quân Tsuiki, được trang bị tên lửa chống hạm ASM-2. Theo nhiều nguồn tin, các máy bay này tham gia các cuộc mô phỏng tấn công vào nhóm tác chiến tàu sân bay của Trung Quốc do hàng không mẫu hạm Liêu Ninh dẫn đầu, lực lượng đang tiến hành tập trận gần vùng biển Nhật Bản.

F-2 là biến thể nâng cấp sâu của tiêm kích F-16 của Mỹ, và dù được xem là hiện đại vào thời điểm ra mắt nhờ sử dụng nhiều vật liệu composite tiên tiến cùng radar mảng quét điện tử chủ động (AESA), vị thế của máy bay này suy giảm đáng kể khi Trung Quốc tăng tốc hiện đại hóa các năng lực tác chiến trên không.

Hạn chế về tầm hoạt động của F-2, kết hợp với giới hạn của ASM-2, đã làm dấy lên câu hỏi rằng liệu dòng tiêm kích này có thực sự đủ khả năng đe dọa nhóm tàu sân bay Trung Quốc hay không.

Tàu sân bay Liêu Ninh và tàu khu trục hộ tống của Trung Quốc. Ảnh: MW.

Yếu tố chính hạn chế khả năng của F-2 trong việc đe dọa chiến hạm thuộc nhóm tàu sân bay là hiệu năng hạn chế của ASM-2, vốn chỉ đạt vận tốc cận âm và tầm bắn vỏn vẹn 150 km. Trong khi đó, các tiêm kích J-15B hiện đại có tầm tác chiến không đối không ước tính 250–300 km khi sử dụng tên lửa PL-15 và gần 500 km nếu trang bị PL-17, cho phép chúng tiêu diệt F-2 từ khoảng cách vượt xa tầm tiếp cận của máy bay Nhật – ngay cả khi chỉ bay tuần tra ở khu vực quanh tàu sân bay.

J-15B hiện là một trong những tiêm kích có tầm bay xa nhất trên thế giới, với thời gian hoạt động lâu hơn bất kỳ máy bay chiến đấu nào của phương Tây hoặc NATO, đồng thời sở hữu radar lớn và mạnh hơn rất nhiều. Điều này giúp tiêm kích Trung Quốc dễ dàng xuất kích chặn hướng F-2, đảm bảo máy bay Nhật Bản không thể tiến vào tầm phóng tên lửa.

Các chiến đấu cơ F-2 của Nhật Bản. Ảnh: MW.

Hệ thống phòng không đa tầng tối tân trên nhóm tàu sân bay, gồm một tàu khu trục Type 055 và 2 tàu Type 052D, là một yếu tố quan trọng khác làm giảm khả năng đe dọa từ F-2 mang theo ASM-2. Mặc dù F-2 chỉ là một trong ba loại tiêm kích trong biên chế Nhật Bản, nó vẫn là mẫu phù hợp nhất cho nhiệm vụ chống hạm nhằm vào nhóm tàu sân bay Trung Quốc, dù còn nhiều hạn chế.

Phi đội F-15J, dù có tốc độ và tầm bay lớn hơn, hiện bị coi là lỗi thời khi vẫn phụ thuộc vào các hệ thống cảm biến có từ cuối thập niên 1970. Trong khi đó, chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-35 của Nhật chưa được nâng cấp lên chuẩn Block 4 do sự trì hoãn nghiêm trọng từ Mỹ, khiến chúng chưa thể triển khai vũ khí tầm xa ngoài tầm nhìn như ASM-2.

Máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc trên boong tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh: MW.

Sau khi di chuyển qua vùng biển gần Okinawa, nhóm tàu sân bay do tàu Liêu Ninh dẫn đầu ngày 7/12 đã bắt đầu các hoạt động huấn luyện bay trên Thái Bình Dương, được cho là nhằm phản ứng trước căng thẳng leo thang giữa hai nước.

Sau khi Thủ tướng mới của Nhật Bản, bà Sanae Takaichi, có phát ngôn về vấn đề Đài Loan, Bắc Kinh đã tiến hành nhiều động thái phô trương sức mạnh hướng về Tokyo. Tiêm kích J-15 từ tàu Liêu Ninh được cho là đã khóa radar vào F-15 của Nhật Bản hai lần trên vùng biển quốc tế phía đông nam Okinawa vào ngày 6/12, ngay trước khi Trung Quốc bắt đầu tập trận vào hôm sau đó.

Cán cân sức mạnh giữa hai nước đã nghiêng mạnh về phía Trung Quốc trong 30 năm qua, và sự xuất hiện của J-15B đã tạo bước nhảy vọt, giúp lực lượng không quân hải quân Trung Quốc trở nên vượt trội hơn đáng kể.

Theo MW