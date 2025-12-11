Bắc Kinh trình diễn “tốc độ Trung Quốc”: Hơn 1.000 xe đại tu hơn 18 km đường trong một đêm

Thủ đô Bắc Kinh vừa gây chú ý toàn cầu khi hoàn thành đại tu 18,3 km đường và hàng loạt hạng mục hạ tầng chỉ trong một đêm, một minh chứng điển hình cho thứ thường được gọi là “tốc độ Trung Quốc” (China Speed).

Một kỳ tích kiểu “tốc độ Trung Quốc”

Gần đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – bà Mao Ninh – đã chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X một đoạn video chủ đề “Tốc độ Trung Quốc” (China Speed), ghi lại quá trình đại tu và nâng cấp cảnh quan của tuyến đường vành đai 4 Bắc Kinh. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng quốc tế.

Dự án đại tu đường và nâng cấp môi trường tuyến đường vành đai 4 (Tây Bắc Tứ Hoàn) Bắc Kinh không chỉ là việc trải lại nhựa đường, mà còn là nâng cấp toàn diện hạ tầng giao thông đô thị — bao gồm: Cải tạo mặt đường cũ đã bị lão hoá sau hơn 25 năm sử dụng, khắc phục các hiện tượng nứt, lún; đồng thời nâng cấp hệ thống chiếu sáng, hệ thống quản lý thông minh và các tuyến cáp, ống ngầm cơ sở để phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị thông minh trong tương lai.

Theo tờ Dakungpao, vào rạng sáng một ngày cách đây ít lâu, trên tuyến vành đai 4 phía Tây Bắc Bắc Kinh, hơn 1.000 thiết bị cơ giới và xe chuyên dụng đồng loạt vào vị trí. Chỉ trong khoảng 6 giờ (từ 23h hôm trước đến 5h sáng hôm sau), lực lượng thi công đã cào bóc lớp mặt đường cũ dày 11cm, rải 8.000 tấn nhựa asphalt, hoàn thiện kết nối – cân chỉnh mặt đường, và đến lúc bình minh, tuyến đường huyết mạch đã thông xe đúng giờ.

Đội ngũ xe cộ, phương tiện thi công hùng hậu kéo tới hiện trường. Ảnh: Xinhua.

“Một ca vi phẫu ban đêm” cho tuyến giao thông chủ lực

Đường vành đai 4 được xây dựng trong giai đoạn 1999–2001 và là một trong những “huyết mạch” giao thông quan trọng nhất của siêu đô thị Bắc Kinh. Sau hơn 25 năm khai thác, mặt đường bị nứt vỡ, hạ tầng xuống cấp, nhiều đoạn tiện ích – đường ống chồng chéo. Tuyến đường được đại tu này dài 18,3 km, có 58 cầu trên trục chính, cùng 10 cầu vượt dành cho người đi bộ và 5 đường hầm ngầm dọc theo toàn tuyến.

Nếu đóng tuyến để đại tu theo cách truyền thống, Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với nguy cơ tê liệt giao thông trên diện rộng. Vì thế, thành phố đã chọn phương án “micro-surgery” - đại tu kiểu vi xâm lấn – sửa chữa lớn nhưng chỉ diễn ra ban đêm, trong vòng 6 giờ, đảm bảo ban ngày xe cộ vẫn lưu thông bình thường.

Để làm được điều này, toàn bộ công tác từ cào bóc lớp nhựa cũ, thảm nhựa mới đến tinh chỉnh từng milimet độ dốc đều diễn ra đồng thời trên nhiều mũi thi công. Chính quyền mô tả đây là việc “để lại phiền phức cho mình, trả lại thông suốt cho người dân”, một thách thức kỹ thuật được xem là rất hiếm khi thành công ở các đô thị đặc biệt đông đúc.

Tích hợp đồng bộ: từ môi trường, giao thông đến hạ tầng số

Dự án cũng là ví dụ cho khả năng phối hợp của chính quyền thành phố Bắc Kinh. Thay vì chia nhỏ cho từng sở ngành (giao thông – đô thị – cây xanh – cấp thoát nước – cảnh sát giao thông – chính quyền quận), thành phố đã lập cơ chế tác chiến liên ngành, xử lý đồng thời các nhiệm vụ từ nâng cấp mặt đường, chỉnh trang cảnh quan đến thay mới đường ống ngầm.

Tuyến đường sau khi được đại tu, nâng cấp toàn diện. Ảnh: Xinhua.

Một điểm đáng chú ý: sử dụng số lượng lớn xe vận chuyển nhựa asphalt chạy bằng hydro, không phát thải, được giám sát theo thời gian thực; loại nhựa đường giảm tiếng ồn được sử dụng; hệ thống hạ tầng ngầm được bổ sung thêm các thiết bị để đáp ứng trực tiếp chuẩn L4 trở lên của xe tự hành (autonomous vehicles) và các dịch vụ thông minh, giúp giảm nguy cơ phải đào đường trong tương lai.

Nâng cấp điện, đèn đường, hệ thống theo dõi điều kiện giao thông theo thời gian thực. Như vậy, công trình không chỉ phục vụ xe cộ chạy an toàn, mượt mà, mà còn là bước chuẩn bị cho giao thông đô thị thế hệ mới ở Bắc Kinh. Điều này giúp dự án không chỉ vượt tiến độ mà còn “xanh hóa” và “số hóa” toàn bộ tuyến.

Lợi thế đặc thù của Trung Quốc

Nhiều trang mạng và nền tảng video lan truyền đoạn video này kèm bình luận ngạc nhiên, thậm chí nhiều cư dân mạng quốc tế xem đây như “kỳ tích kỹ thuật” – dù cũng có ý kiến đặt câu hỏi về chi phí và bền vững lâu dài của tốc độ thi công kiểu này.

Ông Trần Hiểu Húc, Phó Chủ tịch thường trực Phân hội Đầu tư – Tài trợ logistics thuộc Hiệp hội Giao thông Vận tải Trung Quốc, nhận định: “Tốc độ xây dựng cầu, đường sắt, đường bộ và tàu điện ngầm của Trung Quốc nhanh gây ấn tượng mạnh với toàn thế giới, trong khi chi phí thường thấp hơn các nước phát triển. Vì vậy Trung Quốc được gọi là ‘cường quốc xây dựng hạ tầng’”.

Ông cho rằng Trung Quốc sở hữu một hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh cho toàn chuỗi công nghiệp, cho phép “hô biến” các công trình hạ tầng thành dạng sản phẩm lắp ráp sẵn, còn công trường thực địa chỉ đóng vai trò như “xưởng tổng lắp ráp”.

Ông nói: “Trong tương lai, hạ tầng Trung Quốc chắc chắn sẽ hướng tới mô hình đồng thời đạt bốn tiêu chí: nhanh hơn, chất lượng tốt hơn, tiết kiệm hơn và xanh hơn”.

Theo Worldjournal, Creaders