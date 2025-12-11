Nga công bố lô thử nghiệm đầu tiên vaccine phòng ung thư, hé lộ kết quả nghiên cứu ấn tượng

Nga sản xuất 3 lô thử nghiệm đầu tiên của vaccine ung thư cá nhân hóa ứng dụng AI tại Viện Gamaleya, mở ra kỷ nguyên điều trị mới bằng công nghệ mRNA.

Một loại vaccine ung thư cá nhân hóa, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết kế để huấn luyện hệ miễn dịch tấn công khối u, đã đạt bước tiến lớn tại Nga.

Ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Viện Gamaleya ở Moscow, cho biết các nhà khoa học Nga đã sản xuất 3 lô thử nghiệm đầu tiên của loại vaccine ung thư mới này. Đây là vaccine dựa trên công nghệ mRNA, được phát triển để tấn công các khối u ác tính bằng dữ liệu gene của chính bệnh nhân.

Những thông tin đầu tiên về việc vaccine đã sẵn sàng xuất hiện từ tháng 9 vừa qua. Các nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy loại vaccine này có thể làm nhỏ khối u và làm chậm quá trình phát triển của chúng từ 60–80%, tùy thuộc vào đặc điểm của từng bệnh nhân. Ban đầu, vaccine dự kiến được sử dụng cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng.

Ông Gintsburg cho biết: “Quan trọng nhất, trung tâm ung thư hàng đầu của chúng tôi – Viện Herzen do Viện sĩ Andrey Kaprin đứng đầu – đã nhận được toàn bộ giấy phép cần thiết để sử dụng công nghệ này, từ chẩn đoán và sản xuất mRNA cho đến tiêm cho bệnh nhân”. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù các lô vaccine đã vượt qua tất cả kiểm định chất lượng, chúng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Khác với các loại vaccine truyền thống giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và bệnh nặng, vaccine ung thư mRNA không nhằm mục đích ngăn lây lan. Vaccine thông thường được tiêm cho người khỏe mạnh, trong khi vaccine điều trị ung thư là một dạng liệu pháp dành cho bệnh nhân ung thư giai đoạn tiến triển. Chúng vẫn được gọi là “vaccine” vì cơ chế hoạt động là kích hoạt hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.

Loại vaccine mới là một phương pháp điều trị cá nhân hóa, được thiết kế để nhắm thẳng vào khối u ác tính bằng dữ liệu gene của bệnh nhân. Với sự hỗ trợ của AI, nền tảng mRNA cho phép tạo ra từng liều thuốc phù hợp với “hồ sơ ung thư” của mỗi người, mở ra khả năng điều trị chính xác và hiệu quả hơn.

Viện Gamaleya nổi tiếng toàn cầu với việc phát triển vaccine Sputnik V phòng Covid-19.

Trước đó, Nga đã bắt đầu thử nghiệm một loại thuốc mới dựa trên virus đậu mùa biến đổi gen có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư não, với lộ trình nghiên cứu dự kiến kéo dài khoảng 2 năm.

Tháng trước, Bộ Y tế Nga cũng phê duyệt hai loại vaccine ung thư: NeoOncoVak – vaccine điều trị ung thư hắc tố (melanoma) dựa trên mRNA, và Oncopept – vaccine peptide dành cho các khối u ác tính. Cả hai đều được sản xuất cá nhân hóa dựa trên phân tích gene của khối u và các vật liệu sinh học khác, nhằm nhắm đến các chỉ định điều trị rất cụ thể.

Theo RT