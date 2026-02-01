Mở rộng đường ven Hồ Tây, giá nhà đất khu vực này đang thế nào?

Chủ trương mở rộng đường ven Hồ Tây theo hướng không lấp hồ, không thu hồi đất vừa được thông qua. Thông tin quy hoạch thu hút sự quan tâm lớn trong bối cảnh giá nhà đất quanh khu vực này đã neo rất cao, có nơi tới 1,8 tỷ đồng/m2.

Không lấp hồ, không giải phóng mặt bằng

Tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết thống nhất sơ bộ chủ trương đầu tư dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây, với phạm vi thực hiện bao trùm toàn bộ không gian mặt nước và vùng ven hồ, được giới hạn bởi các trục đường: Thanh Niên - Thụy Khuê - Nguyễn Đình Thi - Trích Sài - Lạc Long Quân - Vệ Hồ - Nhật Chiêu - Quảng Bá - Quảng An - Từ Hoa - Yên Hoa - Vũ Miên.

Dự án có quy mô khoảng 575,6 ha, trong đó diện tích mặt nước Hồ Tây hơn 520,9 ha được giữ nguyên hiện trạng, phần đất liền khoảng 49,7 ha, bao gồm cả các hồ nhỏ hiện hữu. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 30.151 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức PPP - hợp đồng BT, phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào năm 2030.

Điểm đáng chú ý nhất là phương án mở rộng đường ven hồ không thu hồi đất dân cư, không lấp hồ, mà sử dụng giải pháp cầu cạn vươn ra mặt nước. Đại diện UBND phường Tây Hồ cho biết phần đường mở rộng được thiết kế như kết cấu ban công, đảm bảo an toàn kỹ thuật, không làm thay đổi diện tích mặt nước, không ảnh hưởng hệ sinh thái và cảnh quan Hồ Tây.

Theo quy hoạch, tổng chiều dài các tuyến điều chỉnh xung quanh hồ khoảng 11.525m. Nhiều đoạn đường như Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Quảng Bá sẽ được mở rộng mặt cắt từ 8,5-9,5m lên 21-24m, trong đó mỗi bên lòng đường rộng 7m, dải phân cách giữa 2m, vỉa hè phía hồ rộng 5m.

Các đoạn qua khu vực vườn hoa sẽ ưu tiên mở rộng về phía hồ để giữ lại tối đa mảng xanh và không gian công cộng hiện hữu. Riêng đường Thanh Niên, Quảng Khánh, Từ Hoa, Yên Hoa và Lạc Long Quân giữ nguyên mặt cắt, chủ yếu cải tạo vỉa hè, cảnh quan.

Không gian ven hồ sẽ được bổ sung 27 sàn ngắm cảnh, 2 quảng trường nổi, 2 cầu cảnh quan Nhật Chiêu và Sâm Cầm, 6 bến thuyền, cùng chuỗi công viên bốn mùa hoa, công viên Đầm Đông, vườn hoa Bến Chùm, ao Thủy Sứ, bãi đỗ xe ngầm và các công trình dịch vụ, du lịch và văn hóa.

Giá đất cao bằng phố cổ

Ngay khi thông tin về dự án được công bố, thị trường bất động sản quanh Hồ Tây lập tức xuất hiện làn sóng giao dịch và rao bán dày đặc, đặc biệt tại hai phường mới Tây Hồ và Phú Thượng hình thành trên cơ sở sáp nhập các phường cũ của quận Tây Hồ.

Khảo sát cho thấy giá nhà mặt phố khu vực ven Hồ Tây hiện dao động phổ biến từ 300 triệu đến hơn 1,8 tỷ đồng/m2.

Tại phố Trích Sài, một tòa nhà 8 tầng, diện tích 276 m2 đang được chào bán 520 tỷ đồng, tương đương 1,88 tỷ đồng/m2, cao tương đương phố cổ.

Trên phố Nguyễn Đình Thi, một căn nhà diện tích 420 m2 được rao 550 tỷ đồng, tương đương hơn 1,3 tỷ đồng/m2. Nhiều lô đất tại phố Vệ Hồ đang được chào bán quanh 1,25-1,3 tỷ đồng/m2.

Phố Quảng Khánh xuất hiện một khu đất rộng gần 900 m2, được quảng bá là “siêu phẩm đất vàng trung tâm Hồ Tây”, mặt tiền 60m, view hồ, đang được rao 900 tỷ đồng, tương đương 1,05 tỷ đồng/m2. Một số mảnh đất khác thậm chí được định giá lên tới 1,3 tỷ đồng/m2.

Tại phường Phú Thượng, mặt bằng giá mềm hơn nhưng vẫn rất cao, phổ biến 200-800 triệu đồng/m2. Một tòa nhà 8 tầng trên đường An Dương Vương, diện tích 350 m2 đang được chào 255 tỷ đồng, tương đương gần 729 triệu đồng/m2.

Điều đáng nói, theo bảng giá đất Hà Nội lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026, giá đất cao nhất trên phố Trích Sài chỉ gần 150 triệu đồng/m2, phố Từ Hoa gần 130 triệu đồng/m2, còn An Dương Vương hơn 96 triệu đồng/m2.

So sánh cho thấy, giá rao bán thực tế đang cao gấp 7–13 lần bảng giá, phản ánh mức độ kỳ vọng và tâm lý đầu cơ rất lớn của thị trường quanh thông tin quy hoạch.

Sun Grand City Quảng An ven hồ Tây chưa công bố giá bán

Không chỉ nhà phố, phân khúc căn hộ cao cấp ven Hồ Tây cũng ghi nhận mặt bằng giá cao kỷ lục. Tại dự án Heritage West Lake, nhiều căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 94-95m2 được môi giới chào bán 14-14,5 tỷ đồng/căn, tương đương 147-154 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, tại dự án Celestine Westlake, các căn hộ được chào bán với mức giá từ 142,1 - 256,7 triệu đồng/m2.

Dự án Sun Grand City Thụy Khuê Residence ghi nhận giá rao bán dao động 145-204 triệu đồng/m2. Sun Grand City Quảng An vị trí đắc địa nhất chưa có giá bán.

Tại dự án Noble Crystal Tây Hồ, các căn hộ được rao bán với mức giá dao động từ 150 - 220 triệu đồng/m2. Đơn cử, một căn penthouse Sky Villa diện tích 320 m2, gồm 5 phòng ngủ, đang được rao bán với giá 212,5 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 68 tỷ đồng/căn. Cùng dự án, một căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 82 m2, hiện được chào bán 195,84 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 16 tỷ đồng/căn.

Giá bất động sản Hồ Tây tăng mạnh là dễ hiểu bởi đây là quỹ đất lõi trung tâm hiếm hoi còn lại, sở hữu không gian sinh thái, mặt nước và giá trị biểu tượng đặc biệt.