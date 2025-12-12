Iran bất ngờ tung UAV "thần tốc": Khả năng tấn công chớp nhoáng, vượt mặt radar đối phương

UAV Hadid-110 của Iran đạt tốc độ tối đa 510 km/giờ, sử dụng động cơ phản lực và thiết kế tàng hình radar. Đây được xem là UAV tự sát nhanh nhất của Iran, cho thấy Tehran đang đẩy mạnh phát triển công nghệ không người lái.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hiện sở hữu một mẫu UAV tấn công mới dùng động cơ phản lực. Chiếc UAV này có tốc độ cao và khó bị phát hiện, cho thấy Iran đang nỗ lực nâng cấp công nghệ không người lái của mình.

Mẫu UAV này, được gọi là Hadid-110 hoặc Dalahu, kết hợp một động cơ phản lực cỡ nhỏ với thân máy bay nhiều góc cạnh nhằm giảm diện tích phản xạ radar, theo hình ảnh do truyền thông nhà nước Iran công bố và thông số kỹ thuật được liệt kê bởi mạng OE Data Integration của quân đội Mỹ.

Hệ thống này được thiết kế để tấn công. Tốc độ, hình dạng giảm tín hiệu và đầu đạn nhỏ gọn của nó được tối ưu để xuyên qua mạng lưới phòng không và đánh trúng các mục tiêu cố định mà gần như không có cảnh báo.

UAV tự sát nhanh nhất của Iran

Iran đã công bố mẫu UAV này hồi đầu năm trong cuộc gặp giữa Lãnh tụ Tối cao và các quan chức quốc phòng cấp cao.

Ngay sau đó, nó được đưa vào hoạt động thực địa, tham gia cuộc tập trận chống khủng bố kéo dài nhiều ngày tại tỉnh Đông Azerbaijan – dấu hiệu cho thấy IRGC muốn nhanh chóng đưa nền tảng này vào biên chế.

Với tốc độ tối đa khoảng 510 km/giờ (317 dặm/giờ), Hadid-110 được cho là UAV tự sát nhanh nhất mà Iran từng sở hữu.

Máy bay mang theo đầu đạn nặng 30 kg (66 pound), có tầm hoạt động khoảng 350 km (217 dặm) và thời gian bay gần 1 giờ. Hệ thống phóng của nó tương tự các UAV tấn công một chiều khác của Iran: sử dụng dàn ray và động cơ tên lửa để đẩy phương tiện lên trước khi động cơ phản lực kích hoạt trên không.

Thiết kế cánh tam giác và thân máy bay nhiều mặt phẳng phản ánh việc Iran ngày càng chú trọng vào hình dáng tàng hình radar – cách tiếp cận thường thấy trong tên lửa hành trình hiện đại và máy bay tàng hình của phương Tây.

Các kỹ sư đã chế tạo Dalahu với kết cấu nhẹ nhằm tán xạ sóng radar, đặc điểm mà chỉ huy Iran cho rằng sẽ giúp UAV tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp.

Sự mở rộng của chương trình UAV Iran

Iran đã liên tục nâng cấp năng lực sản xuất UAV trong hơn một thập kỷ, và các UAV của nước này đã trở thành một trong những mặt hàng quân sự có ảnh hưởng nhất mà Tehran xuất khẩu.

Các dòng Shahed-131 và Shahed-136 được Nga sử dụng rộng rãi tại Ukraine, tiến hành tấn công tầm xa vào các trạm điện, trung tâm chỉ huy và cơ sở hạ tầng dân sự.

Chi phí thấp, thiết kế mô-đun và khả năng sản xuất hàng loạt của chúng đã buộc nhiều quân đội trên thế giới phải mở rộng mạng lưới phòng không tầm gần và xem xét lại cách bảo vệ tài sản chiến lược trước các mối đe dọa bay thấp, dai dẳng.

Mohajer-6 – một nền tảng trinh sát và tấn công lớn hơn – cũng đã xuất hiện trong nhiều điểm nóng như Ethiopia, Iraq và vùng Biển Đỏ.

Dấu ấn xuất khẩu của nó, cùng với việc Iran sẵn sàng phổ biến công nghệ UAV, đã biến nước này trở thành một trong những nhà cung cấp UAV có ảnh hưởng nhất ngoài các ngành công nghiệp quốc phòng lớn ở phương Tây và châu Á.

UAV tốc độ cao, giảm phản xạ radar

Hadid-110 có vẻ được thiết kế để lấp đầy một khoảng trống khác: một UAV tự sát cỡ nhỏ, tốc độ cao, tàng hình radar, nhằm bổ sung cho dòng Shahed cánh quạt chậm hơn.

Theo các nhà phân tích, động cơ phản lực của Hadid-110 mang lại sự sống sót cao hơn đáng kể, giảm thời gian phản ứng của lực lượng phòng không và gây khó khăn cho việc theo dõi.

Iran chưa công bố video cho thấy UAV này đánh trúng mục tiêu thật, và khả năng của nó vẫn chưa được xác minh độc lập.

Tuy nhiên, việc IRGC đưa nền tảng này vào thử nghiệm thực địa chỉ vài tháng sau khi công bố cho thấy họ khá tự tin vào thiết kế này.

Tehran tiếp tục khẳng định chương trình UAV của mình là trụ cột của phòng thủ quốc gia và năng lực răn đe phi đối xứng, cho rằng các hệ thống như vậy giúp Iran có khả năng đối phó với đối thủ công nghệ vượt trội với chi phí thấp hơn.

Sự xuất hiện của Hadid-110 bổ sung thêm một lớp mới vào kho UAV đã tác động mạnh đến kế hoạch quân sự toàn cầu – kết hợp tốc độ, khả năng tàng hình hình dạng và tính “tiêu hao” thành một nền tảng mà Iran dường như quyết tâm triển khai rộng rãi hơn.

