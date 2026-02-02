Đào tạo 20.000 nhân lực AI thực chiến: Vingroup tuyển ai, đào tạo thế nào?

Thị trường AI đang thiếu nghiêm trọng nhân lực làm được việc. Chương trình đào tạo 20.000 người của Vingroup đặt mục tiêu lấp khoảng trống này bằng mô hình “AI thực chiến”, tuyển chọn ứng viên có nền tảng phù hợp và đưa họ vào các dự án đang vận hành.

Thông tin Vingroup triển khai chương trình đào tạo 20.000 nhân lực AI nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ, sinh viên và cả người đã đi làm. Trong bối cảnh thị trường thiếu nghiêm trọng nhân lực AI có khả năng triển khai vào dự án thực tế, câu hỏi được đặt ra là: chương trình này tuyển ai, đào tạo theo cách nào và tiêu chí đánh giá năng lực ra sao để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp?

Nhân tài AI theo chuẩn Vingroup là người “làm được việc”

Theo TS Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học VinUni, chương trình AI thực chiến không tiếp cận khái niệm nhân tài AI theo nghĩa truyền thống gắn với học vị hay thành tích nghiên cứu, mà dựa trên năng lực thực hành và khả năng tham gia dự án AI cụ thể.

Trong cách tiếp cận này, nhân tài AI là người có thể làm việc trong môi trường triển khai thực tế, hiểu được bài toán của doanh nghiệp và tham gia vào toàn bộ chu trình của một dự án AI, từ chuẩn bị dữ liệu, thiết kế giải pháp đến vận hành và cải tiến. Những năng lực cốt lõi được coi là bắt buộc gồm: nền tảng tư duy AI, hiểu biết về đạo đức AI, khả năng sử dụng các công cụ và mô hình AI, kỹ năng lập trình có hỗ trợ AI và khả năng làm việc nhóm trong môi trường dự án.

Chương trình có 2 mức độ: Cơ bản dành cho nhân viên tác nghiệp AI và nâng cao dành cho chuyên gia, kỹ sư và lãnh đạo các dự án AI.

Chương trình không tách bạch cứng nhắc giữa nghiên cứu và ứng dụng. Tuy nhiên, trọng tâm được đặt vào năng lực triển khai AI trong thực tế, còn nghiên cứu nền tảng đóng vai trò hỗ trợ để người học có thể tiếp tục phát triển sau khóa đào tạo.

“Chúng tôi không đặt mục tiêu biến ai đó thành chuyên gia AI toàn diện chỉ sau 12 tuần. Mục tiêu là giúp học viên bước đúng vào nghề, làm được việc thật, thay vì chỉ học khái niệm hay làm bài tập mô phỏng.

Quan trọng hơn, chương trình không kết thúc sau 12 tuần. Những học viên thể hiện tốt sẽ tiếp tục được sàng lọc, đào tạo nâng cao để trở thành kiến trúc sư hệ thống, người thiết kế hoặc lãnh đạo các dự án AI chuyên sâu trong tương lai”, bà Mai Lan nói.

Cách tổ chức này cho phép chương trình vừa mở rộng quy mô đào tạo ban đầu, vừa bảo đảm chỉ những học viên đáp ứng yêu cầu mới tiếp tục đi sâu ở các cấp độ cao hơn.

Mở rộng cho cả người học ngành “gần AI”

Đại diện VinUni thông tin này do Trường Đại học VinUni phối hợp cùng Tập đoàn Vingroup thực hiện, được thiết kế như một chương trình đào tạo tăng cường, tách biệt với đào tạo đại học chính quy, nhằm bổ sung nhanh nguồn nhân lực AI có khả năng làm việc thực tế cho thị trường.chương trình có quy trình xét tuyển đầu vào, không tiếp nhận đại trà.

Việc xét tuyển dựa trên hồ sơ học tập, kinh nghiệm làm việc và năng lực nền tảng liên quan đến AI. Tùy từng đợt tuyển sinh, ứng viên có thể phải trải qua các bước đánh giá năng lực phù hợp với mục tiêu đào tạo.

TS Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học VinUni cho biết điều kiện cần và đủ để học viên tham gia chương trình không nằm ở bằng cấp danh nghĩa, mà ở khả năng theo kịp cường độ đào tạo cao trong thời gian ngắn.

Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH VinUni cho biết đối tượng chính của chương trình là sinh viên năm cuối, người mới tốt nghiệp hoặc người đang đi làm trong các ngành được coi là “gần AI”, như công nghệ thông tin, khoa học máy tính, khoa học dữ liệu, kỹ thuật dữ liệu, an toàn thông tin, an ninh mạng, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, kỹ thuật hệ thống thông tin.

Ngoài ra, chương trình mở cho người học đến từ các ngành quản trị kinh doanh, phân tích kinh doanh và các lĩnh vực khoa học công nghệ khác, với điều kiện đã có kinh nghiệm làm việc và kiến thức nền hoặc chứng chỉ liên quan đến AI. Điều kiện cần và đủ để tham gia chương trình không nằm ở bằng cấp danh nghĩa, mà ở khả năng theo kịp cường độ đào tạo cao trong thời gian ngắn.

Chương trình học theo chuẩn quốc tế, tập trung vào “việc thật”

Trong giai đoạn đầu, các khóa học được tổ chức chủ yếu tại Hà Nội, nơi tập trung đội ngũ giảng viên, chuyên gia và các doanh nghiệp công nghệ trong hệ sinh thái Vingroup. Hình thức đào tạo được triển khai theo mô hình kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

Các nội dung lý thuyết nền tảng và kỹ năng chung có thể học trực tuyến, trong khi các hoạt động thực hành, làm dự án và tham gia nhóm triển khai AI được tổ chức trực tiếp tại doanh nghiệp. Cách tổ chức này nhằm tạo điều kiện để học viên vừa tiếp cận kiến thức, vừa làm quen với môi trường làm việc thực tế.

Đội ngũ giảng dạy gồm giảng viên của VinUni, các chuyên gia AI đang làm việc tại các công ty công nghệ trong hệ sinh thái Vingroup và các chuyên gia quốc tế tham gia theo từng học phần.

Tiêu chí lựa chọn giảng viên không chỉ dựa trên học hàm, học vị, mà đặc biệt coi trọng kinh nghiệm triển khai AI trong các dự án thực tế. Điều này nhằm bảo đảm nội dung đào tạo gắn với nhu cầu và bối cảnh ứng dụng cụ thể của doanh nghiệp.

Toàn bộ chương trình được xây dựng theo khung năng lực SFIA (Skills Framework for the Information Age), một khung chuẩn quốc tế về năng lực công nghệ đang được sử dụng tại hơn 12.000 tổ chức ở 170 quốc gia.

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ kết hợp đánh giá năng lực thông qua bài kiểm tra đầu vào. Thí sinh sẽ được thông báo chi tiết về bài kiểm tra đầu vào sau khi qua vòng xét tuyển hồ sơ.

• Vòng 1 – Xét hồ sơ trực tuyến: Ứng viên nộp hồ sơ online gồm CV, thông tin nền tảng học thuật – kỹ thuật, và hồ sơ năng lực (nếu có).

• Vòng 2 – Đánh giá năng lực đầu vào: Ứng viên tham gia bài kiểm tra năng lực bao gồm tư duy logic, lập trình và dữ liệu cơ bản, và xử lý tình huống thực tiễn.

• Xếp lớp & phân dự án: Học viên được xếp lớp theo trình độ (khá - tốt - xuất sắc) và phân công dự án tương ứng với mức độ phức tạp và yêu cầu chuyên môn.

Cấu trúc đào tạo gồm hai giai đoạn. Ba tuần đầu tập trung vào nền tảng, bao gồm tư duy AI, đạo đức AI, kỹ năng làm việc với AI, kỹ thuật thiết kế prompt, lập trình có trợ giúp và sử dụng trợ lý AI. Nội dung này do đội ngũ giảng viên VinUni đảm nhiệm.

Chín tuần tiếp theo là giai đoạn thực hành, khi học viên được đưa trực tiếp vào các dự án AI đang vận hành tại các công ty công nghệ thuộc hệ sinh thái Vingroup. Tại đây, học viên làm việc cùng kỹ sư và quản lý dự án, tham gia vào các nhiệm vụ thực tế thay vì chỉ làm bài tập giả lập.

Phương pháp đào tạo của chương trình không tách rời giữa học và làm. Học viên vừa tiếp cận kiến thức nền tảng, vừa thực hành và tham gia dự án. Trong suốt khóa học, học viên phải hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể gắn với dự án AI.

Cách tổ chức này nhằm giúp người học hiểu rõ quy trình triển khai AI trong thực tế, từ cách làm việc nhóm, phân công nhiệm vụ đến xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

“Khi có đủ con người làm được việc, hệ sinh thái AI sẽ phát triển bền vững hơn, doanh nghiệp trong nước có thêm năng lực cạnh tranh, và nền kinh tế số sẽ có nền tảng chắc chắn để bứt phá. Với Vingroup, đây là một khoản đầu tư cho tương lai công nghệ của đất nước”, TS Mai Lan nói thêm.