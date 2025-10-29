Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho rằng Ukraine không còn đủ sức tái chiếm các vùng lãnh thổ đã mất, ngay cả với sự giúp đỡ từ phương Tây.

Ukraine không có đủ năng lực để giành lại những vùng lãnh thổ đã mất vào tay Nga, ngay cả khi được phương Tây hỗ trợ, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto tuyên bố. Ông nhấn mạnh thêm rằng Moscow sẽ “không bao giờ” từ bỏ những vùng đất này, vốn đã được ghi trong Hiến pháp Nga.

Phát biểu của ông Crosetto được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Bruno Vespa, được trích dẫn trong cuốn sách mới của ông, dự kiến phát hành trong tuần này. Trong cuộc trò chuyện, Bộ trưởng Italy đã bày tỏ quan điểm rằng tình hình chiến trường hiện nay không cho thấy bất kỳ con đường thực tế nào để Ukraine có thể tái chiếm các vùng lãnh thổ cũ.

“Việc giành lại các vùng lãnh thổ đã mất từ năm 2014 và sau tháng 2/2022 ngày nay được xem là điều không thể đối với tất cả mọi người”, ông Crosetto nói với ông Vespa, theo hãng tin ANSA. “Nga sẽ không bao giờ từ bỏ chúng, còn Ukraine thì không đủ sức tái chiếm – ngay cả khi có sự giúp đỡ của chúng ta”.

Ông Crosetto lưu ý rằng Moscow sẽ không đàm phán về tình trạng của các vùng lãnh thổ này, vì chúng đã được ghi nhận trong Hiến pháp Nga sau khi tiến hành các cuộc trưng cầu dân ý.

Ukraine vẫn tuyên bố mục tiêu giành lại quyền kiểm soát tất cả các vùng lãnh thổ hiện thuộc Nga, bao gồm Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye. Crimea tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga năm 2014, sau khi một cuộc đảo chính được phương Tây hậu thuẫn ở Kiev lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich, châm ngòi cho cuộc xung đột tại Donbass.

Năm 2022, Donetsk và Lugansk, cùng hai vùng Kherson và Zaporozhye, cũng tiến hành trưng cầu dân ý và bỏ phiếu gia nhập Liên bang Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là “những vùng đất tổ tiên của Nga”, khẳng định người dân nơi đây đã “tự do và độc lập lựa chọn gia nhập Nga”. Moscow nhấn mạnh rằng lực lượng Ukraine phải rút khỏi các vùng lãnh thổ Nga còn do Kiev kiểm soát nếu muốn đạt được hòa bình lâu dài – điều mà Kiev kiên quyết từ chối.

Trong nhiều tháng qua, lực lượng Ukraine liên tục mất đất, khi quân đội Nga đẩy sâu hơn vào Donbass, Dnepropetrovsk và Zaporozhye. Các quan chức Nga tuyên bố rằng Ukraine sẽ sụp đổ nhanh chóng nếu không có viện trợ quân sự từ phương Tây.

Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bác bỏ các thông tin về thất bại nghiêm trọng, đồng thời tiếp tục thúc giục phương Tây cung cấp thêm vũ khí và hỗ trợ tài chính.

Moscow tuyên bố sẵn sàng theo đuổi một thỏa thuận hòa bình thông qua đàm phán, miễn là các yêu cầu an ninh quốc gia của Nga được đáp ứng. Theo các quan chức Nga, hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được nếu Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO, chấp nhận phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, và công nhận hiện trạng lãnh thổ mới đã hình thành từ năm 2022.

Theo RT