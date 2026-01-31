Cựu tổng giám đốc dược LanQ: “Tôi không đê hèn, ti tiện đến mức đó"

Tự bào chữa tại tòa, cựu lãnh đạo dược LanQ bật khóc, nói rằng bản thân không có ý chiếm đoạt tiền của bệnh nhân, "không đê hèn, ti tiện".

Ngày 31/1, TAND Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan 18 cựu lãnh đạo, cán bộ bệnh viện và một số hãng dược trong quá trình cung ứng thuốc.

Bị cáo Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên, bị VKS đề nghị mức án 12-13 năm tù, cao thứ hai trong nhóm tội Nhận hối lộ và cao thứ tư trong tổng số 23 bị cáo.

Bà Hương bị cáo buộc nhận từ Công ty dược Sơn Lâm 10 tỷ đồng, tương đương 18% tổng giá trị thuốc bệnh viện đã mua (54 tỷ đồng).

Bị cáo Trịnh Thị Thu Hương tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Theo cáo trạng, bà Hương 12 lần nhận tiền qua tài khoản em gái và 5 lần qua tài khoản cá nhân, đồng thời yêu cầu bên đưa ghi nội dung chuyển khoản là “đặt cọc” hoặc “mua đất”.

Trong phần xét hỏi, HĐXX dành nhiều thời gian để làm rõ nhận thức của bị cáo, khẳng định đây là tiền hối lộ chứ không phải “quà trong sáng” như bà Hương phân trần.

Tự bào chữa, bị cáo Hương bật khóc: "Việc nhận tiền hối lộ qua tài khoản là điều cực kỳ nhạy cảm, ai cũng biết dễ dàng bị truy xuất".

Bà Hương cho biết mục đích nhận tiền là trong sáng, chỉ "cầm hộ" để sau này phục vụ tái thiết cơ sở vật chất cho bệnh viện, nên vẫn nhận qua tài khoản cá nhân. Số tiền nhận từ hãng dược được sử dụng để xây dựng lại nhà xe, căn tin của bệnh viện. Ngoài ra, một phần được chi cho các hoạt động chung như làm từ thiện, hỗ trợ công đoàn, phát cơm miễn phí cho bệnh nhân, tổ chức các chương trình học tập, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo chuyên môn và sửa chữa trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh. Các khoản chi này đều được theo dõi, ghi chép, song nhiều khoản không thể xuất hóa đơn, chứng từ.

Trong quá trình điều tra, bà Hương bị kê biên một ô tô Camry và 2 thửa đất. Tại phiên tòa, luật sư cho biết gia đình bị cáo đã nộp đủ 10 tỷ đồng theo số tiền bị quy buộc hưởng lợi, nên đề nghị được xem xét nhận lại các tài sản trên.

Sau đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y Dược LanQ, tự bào chữa về cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKS xác định Công ty dược LanQ thông thầu với hãng dược, sau đó mua thuốc rẻ từ nơi khác, dán nhãn bán cho bệnh nhân và được BHXH tỉnh thanh toán 40 tỷ đồng, trong đó 18 tỷ đồng bị cho là trục lợi trái phép. Ông Quyền bị đề nghị 17-19 năm tù cho hai tội Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ. Ảnh: N.H.

Tại tòa, bị cáo Quyền cũng bật khóc, cho biết LanQ là bệnh viện y học cổ truyền tư nhân lớn, mỗi năm tiếp nhận khoảng 200.000 lượt bệnh nhân, từng được ngành y tế khen ngợi.

Bị cáo Quyền thừa nhận việc dán nhãn thuốc nhưng khẳng định không gian lận, do hãng trúng thầu không đủ nguồn cung, thuốc thay thế vẫn đảm bảo chất lượng. Ông nói từng bán ô tô, thế chấp nhà để mua thuốc, trả lương cho y bác sĩ trong giai đoạn dịch Covid-19.

"Ý của tôi là mua được thuốc cho bệnh viện, không hề có ý chiếm đoạt tiền của bệnh nhân. Tôi không đê hèn, ti tiện đến mức đó", bị cáo Quyền bật khóc nói.

Luật sư Giang Hồng Thanh bào chữa cho bị cáo Quyền cho rằng BHXH Bắc Giang không bị thiệt hại 18 tỷ đồng như cáo buộc. Theo luật sư, năm 2020 LanQ có gần 180.000 lượt khám chữa bệnh, mỗi lượt được cấp phát thuốc trung bình khoảng 400.000 đồng, tương đương tổng giá trị gần 70 tỷ đồng. Việc cấp phát thuốc được BHXH giám sát chặt chẽ.

Luật sư cho biết các bên liên quan đều thừa nhận thuốc là có thật, chỉ sai về nhãn mác nguồn gốc. Do đó, BHXH đã chi trả đúng với số thuốc người bệnh sử dụng, thậm chí thấp hơn chi phí thực tế. Luật sư đề nghị trả hồ sơ để xác định lại thiệt hại.

Sau phần bào chữa, VKS giữ nguyên quan điểm luận tội, đề nghị HĐXX xem xét toàn diện các tình tiết, lời khai của bị cáo và luật sư trước khi quyết định hình phạt.