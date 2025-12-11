Thủ tướng Đức: Ông Trump nhận được đề xuất về việc Ukraine có thể "nhượng lãnh thổ"

Đức xác nhận Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã nhận tài liệu mới về các nhượng bộ lãnh thổ Ukraine có thể chấp nhận để đạt hòa bình với Nga.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 11/12 nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được một đề xuất mới, phác thảo những nhượng bộ lãnh thổ mà Ukraine có thể cân nhắc nhằm chấm dứt cuộc xâm lược của Nga.

Ông Merz nói rằng tài liệu này được gửi đi sau cuộc điện đàm giữa ông và các lãnh đạo châu Âu với ông Trump vào hôm thứ Tư.

“Đề xuất chủ yếu xoay quanh câu hỏi Ukraine sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ lãnh thổ nào”, ông Merz nói với báo giới, nhấn mạnh rằng chỉ có “Tổng thống Ukraine và người dân Ukraine” mới có quyền quyết định những vấn đề như vậy.

Tại một cuộc họp báo trực tuyến trước đó trong tuần, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận rằng 3 tài liệu đang được soạn thảo như một phần của gói hòa bình rộng lớn hơn: một khung kế hoạch 20 điểm vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện; một văn bản riêng về bảo đảm an ninh được soạn thảo chung với Mỹ và các đối tác châu Âu; và một kế hoạch tái thiết toàn diện cho Ukraine.

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh nhiều đề xuất hòa bình khác nhau đang lưu hành tại Washington và châu Âu. Một kế hoạch 28 điểm do các quan chức Mỹ soạn thảo với sự góp ý từ Điện Kremlin đã bị rò rỉ vào cuối tháng 11.

Trong bản gốc, kế hoạch này yêu cầu Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO, giới hạn quy mô quân đội, và nhượng lại các vùng lãnh thổ mà lực lượng Nga cho đến nay vẫn chưa chiếm được trên chiến trường.

Vụ rò rỉ đã kích hoạt hàng tuần lễ ngoại giao hỗn loạn. Ukraine và các đối tác châu Âu đã phải chạy đua để đưa ra một đề xuất đối trọng, ít thiên về Moscow hơn. Nỗ lực này đã tạo ra kế hoạch 20 điểm mới của Kiev, hiện đang được thảo luận với chính quyền ông Trump.

Căng thẳng cũng tăng lên bởi những tín hiệu từ Washington liên quan đến chính sách kinh tế. Một tài liệu của Bộ Tài chính Mỹ được công bố hôm thứ Tư cho biết các công ty Mỹ có thể tiếp tục kinh doanh với tập đoàn dầu khí Nga Lukoil cho đến ngay sau nửa đêm ngày 17/1 năm sau, khiến chính sách của phương Tây càng thêm khó đoán định.

Ông Merz, phát biểu cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte, cảnh báo rằng châu Âu không được ép Ukraine chấp nhận một thỏa thuận mà nước này không thể chấp nhận.

“Đó sẽ là sai lầm nếu gây áp lực buộc tổng thống Ukraine phải chấp nhận một nền hòa bình mà người dân của ông ấy sẽ không chấp nhận sau bốn năm chịu đựng và mất mát”, ông nói.

Ông Trump hôm thứ Tư đã bày tỏ sự thất vọng với Ukraine và các đồng minh châu Âu gồm Đức, Pháp và Anh, nói rằng đã có “những lời gay gắt” được trao đổi trong cuộc gọi với các nhà lãnh đạo châu Âu.

Ông Merz cho biết thêm rằng các cuộc thảo luận bổ sung với quan chức Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này, và một cuộc họp quốc tế rộng hơn về Ukraine “có thể diễn ra vào đầu tuần tới”. Việc Washington có tham gia hay không, ông nói, phụ thuộc vào bản dự thảo chung hiện đang được hoàn thiện.

Ông nói thêm rằng cuộc trao đổi của ông với ông Trump mang lại “ấn tượng mạnh mẽ rằng ông ấy sẵn sàng đi cùng chúng tôi trên con đường này, bởi ông ấy hiểu rằng châu Âu và lợi ích của họ cần phải được lắng nghe”. Ông Merz mô tả cuộc trao đổi là mang tính xây dựng, cả hai bên đều nói rõ ràng và với “sự tôn trọng lẫn nhau”.

Ông Merz nêu 3 ưu tiên trong nỗ lực ngoại giao đang diễn ra: đạt được một lệnh ngừng bắn, bảo đảm rằng thỏa thuận được hỗ trợ bởi “các cam kết pháp lý và vật chất vững chắc”, và đi đến một giải pháp cuối cùng bảo vệ an ninh châu Âu mà không làm suy yếu sự thống nhất của NATO hoặc Liên minh châu Âu.

Theo Kyiv Post