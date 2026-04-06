Khám phá SERE – "Vũ khí bí mật" giúp binh sĩ Mỹ sinh tồn giữa lãnh thổ thù địch

Các phi hành đoàn Không quân Mỹ phải học cách ăn côn trùng, tự xử lý vết thương và lẩn trốn sự truy quét trước khi thực hiện bất kỳ nhiệm vụ bay nào.

Những phi công quân sự ưu tú và lực lượng đặc nhiệm Mỹ phải trải qua quá trình huấn luyện cường độ cao để chuẩn bị cho viễn cảnh họ bị kẹt lại sau chiến tuyến kẻ thù — giống như thành viên phi hành đoàn F-15 vừa được giải cứu tại Iran.

Khóa huấn luyện này được gọi là SERE, viết tắt của: Survival (Sống sót), Evasion (Lẩn trốn), Resistance (Kháng cự) và Escape (Trốn thoát). Theo một video tuyển dụng của Không quân, ý tưởng chủ đạo là: "Nhiệm vụ của người sống sót là trở về với danh dự."

Chương trình giảng dạy SERE được dạy theo nhiều cách khác nhau trong quân đội Mỹ nhưng là trọng tâm đặc biệt của Không quân.

“Đối với các phi công, SERE mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì họ có thể rơi vào cảnh đơn độc phía sau chiến tuyến hoặc trong vùng lãnh thổ thù địch mà có rất ít sự cảnh báo”, David A. Deptula, trung tướng Không quân đã nghỉ hưu, hiện là hiệu trưởng của Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell có trụ sở tại Arlington, Virginia, cho biết.

“Quá trình huấn luyện nhằm chuẩn bị cho họ khả năng duy trì sự sống, tránh bị bắt khi có thể, kháng cự việc bị khai thác nếu bị bắt và cải thiện cơ hội được giải cứu”, ông cho biết thêm.

Viên đại tá Mỹ được giải cứu cuối tuần qua đã bị thương nặng, Tổng thống Trump cho biết. Phi công này đã sống sót và lẩn trốn sự truy bắt trong suốt 36 giờ tại một vùng núi hẻo lánh của Iran, trong khi các lực lượng địa phương nỗ lực săn lùng anh ta.

Nếu phi công này bị bắt, Iran sẽ giành được đòn bẩy với Mỹ và một "giải thưởng" tuyên truyền có giá trị trong thời chiến. Dưới đây là bốn trụ cột của chương trình SERE.

Sống sót

Một phi công có máy bay bị bắn hạ thường trở lại mặt đất bằng dù sau khi ghế phóng kích hoạt. Đây là kết quả của một chuỗi các tình huống nhanh, gây mất phương hướng và nguy hiểm, mang lại vô số rủi ro về thể chất lẫn tinh thần, chưa kể tới bản thân cuộc chiến.

Dưới quy tắc SERE, ưu tiên hàng đầu là sống sót, bao gồm việc sắp xếp các nhu cầu thiết yếu để giảm thiểu căng thẳng và tiêu hao calo. Quân đội Mỹ dạy rằng cách tốt nhất để làm điều đó là thông qua một quy tắc ghi nhớ khác, nơi mỗi chữ cái trong từ “SURVIVAL” (sống sót) tương ứng với một tập hợp các hành động được thiết kế để cứu mạng con người.

Ví dụ: “S” là Size up the situation (Đánh giá tình hình), bao gồm xử lý vết thương và xác định cách ẩn nấp; “V” là Value living (Trân trọng sự sống), chấp nhận chịu đựng sự khó chịu; và “L” là Learn the basics (Học những điều cơ bản).

Huấn luyện SERE đưa các phi công vào nhiều môi trường khắc nghiệt, từ sa mạc đến Bắc Cực. Các video của Không quân Mỹ cho thấy các học viên được huấn luyện cho trường hợp bị lao xuống nước và hạ cánh bằng dù. Họ thu thập nước uống từ sông, học cách nhóm lửa, sắp xếp lá cọ hoặc dùng các khối băng để làm nơi trú ẩn, cũng như chuẩn bị thức ăn từ cây xương rồng và bọ cánh cứng.

Lẩn trốn

“Sống sót luôn đi đôi với việc lẩn trốn sự truy bắt”, Jason Smith, một cựu binh sĩ đặc nhiệm Lục quân và là huấn luyện viên trưởng tại Trường Huấn luyện SERE ở Cameron, North Carolina, cho biết. “Điều cốt lõi là không để bị bắt”.

Mỗi nhiệm vụ của Không quân Mỹ đều đã bao gồm các phương án dự phòng cho việc giải cứu đã được phi công và căn cứ thống nhất trước chuyến bay. Vì vậy, phi công vừa lẩn trốn kẻ thù, vừa thực hiện chiến lược thoát hiểm. Lý tưởng nhất, theo ông Smith: “Anh ta có thể tự đi đến vị trí tốt nhất có thể để được giải cứu”.

Có lẽ trường hợp nổi tiếng nhất áp dụng hệ thống SERE là Đại úy Scott F. O’Grady vào năm 1995, khi chiếc tiêm kích F-16C của ông bị bắn hạ bởi phòng không Serbia và ông đã trải qua 6 ngày trong lãnh thổ thù địch. O’Grady đã ăn kiến và di chuyển vào ban đêm, tìm cách báo tin về căn cứ bằng các đợt sóng vô tuyến ngắn.

Kháng cự

Sau khi máy bay rơi, nếu phi công bị kẻ thù phát hiện, huấn luyện SERE yêu cầu sự kháng cự. Nhưng ý nghĩa chính xác của việc này không được công khai. Các gợi ý từ tài liệu mở cho thấy phi công học các cú đá hiểm hóc, họ mang theo vũ khí nhỏ và được huấn luyện về các quy tắc giao chiến phù hợp với Công ước Geneva.

Ông Smith từ chối nói về một số khía cạnh nhạy cảm của SERE nhưng nhận định viên phi công gặp nạn ở Iran đã nắm rõ bài học. “Viên phi công đó chắc chắn đã được huấn luyện về cả kháng cự và trốn thoát. Bạn chỉ cần biết đến thế thôi”, ông Smith nói.

Khái niệm quản trị của SERE ra đời nhằm phản ứng trước những khó khăn mà những người Mỹ bị bắt làm tù binh trong Chiến tranh Triều Tiên phải đối mặt. Một sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Dwight D. Eisenhower đã thiết lập tiêu chuẩn cho các quân nhân có nguy cơ bị bắt giữ, bao gồm: “Nếu tôi bị bắt, tôi sẽ tiếp tục kháng cự bằng mọi cách có thể”. Quy tắc ứng xử của Eisenhower quy định rằng tù binh Mỹ sẽ chỉ cung cấp cho kẻ thù: tên, cấp bậc, ngày sinh và số hiệu quân nhân.

Trốn thoát

Mục tiêu là “để nếu họ có bị bắn rơi, họ có thể về nhà an toàn”, Michael Salvaggio, một huấn luyện viên SERE, cho biết trong một video từ Căn cứ Không quân Fairchild tại Washington, nơi đặt trụ sở chính của chương trình.

Binh sĩ O’Grady đã có thể xác định vị trí của mình bằng pháo khói khi một trực thăng Mỹ xuất hiện. Ông được giải cứu giữa làn đạn của lực lượng thù địch. “Các thành viên phi hành đoàn được dạy cách sử dụng mọi thứ từ pháo sáng, điện đàm và các thiết bị khác để lẩn trốn kẻ thù một cách hiệu quả và trở về an toàn”, theo báo cáo của Không quân.

Theo WSJ