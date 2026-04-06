Ông Trump vấp phải chỉ trích vì "thần thánh hóa" chiến dịch giải cứu phi công F-15 ở Iran

Tổng thống Donald Trump và các quan chức Mỹ khác đã gọi cuộc giải cứu một phi công Mỹ tại Iran là một “phép màu Phục sinh” vào Chủ nhật vừa qua. Việc sử dụng các thuật ngữ tôn giáo để mô tả chiến dịch này đã khắc họa cuộc chiến như hành động chính nghĩa và được thần linh ban phước.

Trong quá khứ, các chính quyền tiền nhiệm thường chỉ đưa ra những lời chúc Phục sinh mang tính hình thức. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng thông điệp của các quan chức lần này đã làm mờ đi ranh giới giữa đức tin và chính sách khi viện dẫn tôn giáo để biện minh cho chiến tranh và định hình các hành động quân sự.

"Cuộc giải cứu là một phép màu Phục sinh", ông Trump trả lời trong chương trình "Meet the Press" của đài NBC. Một số thành viên nội các sau đó cũng đưa ra những thông điệp tương tự.

Trong một thông điệp khác có viện dẫn tôn giáo theo một cách khác, ông Trump đã đe dọa trên mạng xã hội về việc sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu cống, đồng thời thúc giục Tehran mở eo biển Hormuz: Các người hoặc sẽ phải đối mặt với việc "sống trong địa ngục". Ông kết thúc bài đăng bằng cụm từ “Alhamdulillah” (Tạ ơn Thánh Allah).

Trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã tận dụng tính biểu tượng của Lễ Phục sinh. "Phép màu Phục sinh được coi là chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử", ông Bessent viết trên X. "Vì vậy, thật phù hợp khi vào ngày thiêng liêng nhất của Kitô giáo này, một chiến binh Mỹ quả cảm đã được giải cứu từ phía sau chiến tuyến kẻ thù trong một trong những sứ mệnh tìm kiếm và cứu nạn vĩ đại nhất lịch sử quân sự".

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cũng viết "Chúa thật tốt lành" (God is good) trên tài khoản X cá nhân vào Chủ nhật, khi chia sẻ lại bài đăng của ông Trump về thành công của nhiệm vụ giải cứu tại Iran.

Trích dẫn một cuộc phỏng vấn với ông Trump và một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên, tờ Axios đưa tin rằng đó chính là cụm từ mà sĩ quan được giải cứu đã thốt lên qua bộ đàm sau khi nhảy dù khỏi máy bay.

Làn sóng chỉ trích

Tại lễ nhậm chức năm 2025, ông Trump từng tuyên bố rằng Chúa đã giúp ông sống sót sau một âm mưu ám sát trong chiến dịch tranh cử năm 2024. "Khi đó tôi đã cảm thấy, và giờ đây tôi càng tin tưởng hơn rằng, mạng sống của tôi được cứu rỗi là có lý do. Tôi được Chúa cứu để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", ông nói khi đó.

Tuy nhiên, việc ông lồng ghép các tham chiếu tôn giáo với những lời đe dọa hành động quân sự đã vấp phải sự chỉ trích vào Chủ nhật.

Cựu Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene, viết trên X, đã cáo buộc ông Trump phản bội các giá trị Kitô giáo. Bà cho rằng các Kitô hữu trong chính quyền nên "theo đuổi hòa bình" thay vì "leo thang chiến tranh", đồng thời lập luận rằng giáo lý của Chúa Jesus nhấn mạnh vào sự tha thứ và tình yêu thương, bao gồm cả với kẻ thù.

Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo (CAIR) cũng lên án ngôn từ của ông Trump, cho biết trong một tuyên bố rằng việc ông "chế nhạo đạo Hồi và đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dân sự" là liều lĩnh và nguy hiểm.

CAIR cho biết việc sử dụng tùy tiện cụm từ “Tạ ơn Thánh Allah” trong bối cảnh đe dọa bạo lực cho thấy sự sẵn sàng vũ khí hóa ngôn ngữ tôn giáo, đồng thời thể hiện sự coi thường đối với người Hồi giáo và đức tin của họ.

Tháng trước, một nhóm gồm 30 nhà lập pháp đảng Dân chủ đã yêu cầu Tổng thanh tra Bộ Chiến tranh Platte Moring điều tra các báo cáo cho rằng một số người trong quân đội Mỹ đã tìm cách biện minh cho cuộc chiến ở Iran bằng cách viện dẫn “lời tiên tri về ngày tận thế trong Kinh Thánh”.

"Vào thời điểm mà hàng tỷ USD và sinh mạng của vô số người đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc khi chính quyền Trump tiến hành một cuộc chiến tự chọn tại Iran, việc duy trì sự tách biệt nghiêm ngặt giữa giáo hội và nhà nước cũng như bảo vệ tự do tôn giáo của binh sĩ là đặc biệt quan trọng", bức thư gửi Tổng thanh tra nêu rõ.

"Chúng ta phải đảm bảo rằng các hoạt động quân sự được dẫn dắt bởi sự thật và luật pháp, chứ không phải bởi những lời tiên tri về ngày tận thế và những đức tin tôn giáo cực đoan", bức thư viết.

Theo Reuters