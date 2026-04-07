Mỹ thử nghiệm UAV “Lumberjack” với năng lực tự hành vượt trội

Tập đoàn Northrop Grumman (Mỹ) xác nhận mẫu máy bay không người lái tự hành mới mang tên “Lumberjack” đã hoàn tất kiểm chứng thiết kế và hiệu năng trong cuộc diễn tập “Lethal Eagle” do Lữ đoàn dù 101 chủ trì. Hệ thống này cho thấy khả năng tự động hóa xuất sắc và có tiềm năng được Lục quân Mỹ cùng các khách hàng khác quan tâm.

Phương tiện không người lái đa năng

“Lumberjack” thuộc loại UAV cỡ trung–nhỏ, tiêu hao (Group 3 theo phân loại của quân đội Mỹ). Các UAV thuộc nhóm này có trọng lượng dưới 600 kg, trần bay dưới 5.500 m, tốc độ từ 185 đến 462 km/h.

Nó có thể được triển khai từ mặt đất hoặc từ các nền tảng trên không, đồng thời có khoang tải kiểu mô-đun tháo lắp để mang theo vũ khí tấn công, thiết bị tác chiến điện tử hoặc cảm biến. Bản thân UAV cũng có thể trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tấn công, trở thành một hệ thống đa năng với hiệu quả chi phí cao.

Mẫu “Lumberjack” được Northrop Grumman trưng bày. Ảnh: Cinatimes.

Khả năng mang tải của tương đương một quả bom đường kính nhỏ nặng khoảng 113 kg, cho phép thực hiện các nhiệm vụ “tấn công động năng” (chạm nổ) chính xác, đồng thời có thể mang theo đạn con, mở rộng tính linh hoạt trong nhiều kịch bản tác chiến khác nhau.

Không chỉ có khả năng tấn công, “Lumberjack” còn có tiềm năng thực hiện các nhiệm vụ tác chiến điện tử (EW) và trinh sát sâu trong lãnh thổ đối phương. Phần thân giữa của UAV được thiết kế theo dạng mô-đun, cho phép thay đổi nhanh chóng các loại tải trọng tùy theo nhiệm vụ, thích ứng với môi trường chiến tranh hiện đại biến động.

Dù được phóng từ mặt đất, trên không hay từ tàu chiến, “Lumberjack” đều có thể hoạt động như một nền tảng giám sát trên không với thời gian bay liên tục kéo dài nhiều giờ.

UAV “Lumberjack” trên bệ phóng. Ảnh: Chinatimes.

Northrop Grumman nhấn mạnh rằng UAV này có thể phóng từ tàu chiến, đáp ứng nhu cầu tác chiến đa dạng. Đây là một hệ thống tự hành hoàn toàn nhưng vẫn có thể nhận lệnh từ người vận hành ở mặt đất, tăng tính linh hoạt khi triển khai.

Tầm tấn công của “Lumberjack” khoảng 320 km, giúp lấp khoảng trống hỏa lực giữa pháo binh truyền thống và máy bay chiến đấu có người lái, cho phép cung cấp hỏa lực chính xác tầm xa mà không cần triển khai chiến đấu cơ.

Theo Northrop Grumman, trong cuộc diễn tập “Lethal Eagle”, UAV “Lumberjack” đã thực hiện nhiều nhiệm vụ như phát hiện mục tiêu, tấn công, cũng như trinh sát – giám sát – thu thập tình báo (ISR). Các bài kiểm tra bao gồm đánh giá năng lực tự hành; hệ thống trí tuệ nhân tạo tích hợp trên máy bay đã chứng minh khả năng nhận diện hiệu quả các mục tiêu trên chiến trường.

Ngoài ra, UAV “Lumberjack” còn mang theo đạn tấn công “Hatchet” do Northrop phát triển để bắn thử, qua đó xác minh khả năng tích hợp và hiệu quả tác chiến, đồng thời mở ra tiềm năng ứng dụng cho loại trang bị mới này.

“Hatchet” là loại đạn tấn công chính xác cỡ nhỏ mới, dài khoảng 32,5 cm, nặng 2,9 kg, với đầu đạn nặng 1,42 kg. Nó kết hợp nhiều phương thức dẫn đường như vệ tinh, laser và quán tính, với sai số vòng tròn xác suất (CEP) chỉ khoảng 2 mét — hiệu năng tương đương các vũ khí dẫn đường hiện có và có tiềm năng tác chiến rất lớn.

“Hatchet” - loại đạn tấn công chính xác được UAV “Lumberjack” mang theo. Ảnh: Chinatimes.

Giải pháp kinh tế đối với Mỹ trong chiến tranh hiện đại

Northrop nhấn mạnh rằng “Lethal Eagle” là cuộc diễn tập nhằm đánh giá năng lực sẵn sàng chiến đấu của Lục quân Mỹ, đồng thời cũng là cơ hội để thử nghiệm các hệ thống công nghiệp quốc phòng mới, qua đó khám phá các mô hình tác chiến trong tương lai.

Từ năm 2024, công ty đã phối hợp với Bộ Quốc phòng Mỹ để tiến hành các thử nghiệm nghiêm ngặt. Khi chương trình tiến gần đến giai đoạn sản xuất, Northrop cũng mời các khách hàng tiềm năng tham gia thử nghiệm và đánh giá triển khai.

Về chi phí, mỗi chiếc “Lumberjack” ước tính có giá từ 75.000 đến 100.000 USD, được xem là giải pháp tương đối kinh tế trong chiến tranh hiện đại. Khả năng đảm nhiệm đồng thời nhiều vai trò như trinh sát, tác chiến điện tử và tấn công giúp nó có giá trị cao trên nhiều lĩnh vực tác chiến.

Ở góc độ chiến lược, “Lumberjack” nâng cao khả năng tác chiến hiệu quả và chính xác của quân đội Mỹ. Việc triển khai loại UAV này có thể làm thay đổi chiến thuật quân sự trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của các hệ thống không người lái trong các cuộc xung đột hiện đại.

Dù UAV “Lumberjack” hiện vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm và chưa được Lục quân Mỹ chính thức trang bị, nhưng với hiệu năng ấn tượng, nó có khả năng gây chú ý lớn trong thời gian tới.

Theo Chinatimes, LTN