Ông Trump: Mỹ đã cung cấp vũ khí cho người biểu tình ở Iran nhưng bị chiếm đoạt

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/4 theo giờ địa phương cho biết, trước khi tấn công Iran, Mỹ đã cố gắng cung cấp vũ khí cho người dân Iran tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ, nhưng trong quá trình chuyển giao đã bị một số người chiếm đoạt, khiến ông rất không hài lòng. Ngoài ra, ông cũng cho rằng nếu Iran tuyên bố ngừng bắn, người dân Iran nên đứng lên chống lại chính quyền.

Theo AFP và Reuters, ông Trump đã tiết lộ khi phát biểu với giới truyền thông tại sự kiện Lễ Phục Sinh ở Nhà Trắng: “Chúng tôi đã gửi súng, rất nhiều súng, vốn được dành để trao cho người dân (biểu tình chống chính phủ Iran) để họ chống lại những kẻ bạo lực… nhưng các bạn biết không? Những người chịu trách nhiệm chuyển giao lại tự chiếm đoạt súng. Tôi rất không hài lòng với một số người, và họ sẽ phải trả giá đắt”.

Ông Trump không tiết lộ cụ thể ai đã lấy số vũ khí này, nhưng theo một phóng viên Fox News dẫn lời ông trước đó, ông Trump cho rằng các vũ khí này đã bị những người trung gian là lực lượng người Kurd giữ lại cho họ.

Ngoài ra, ông Trump cũng nói với báo chí rằng nếu Iran tuyên bố ngừng bắn, người dân nước này nên đứng lên phản kháng chính quyền tại Tehran, dù ông thừa nhận điều đó rất nguy hiểm.

Ông nói: “Vâng, họ nên làm vậy, nhưng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng… Ý tôi là họ được cảnh báo rằng: ‘Nếu các bạn biểu tình, các bạn sẽ bị bắn ngay lập tức’”.

Trước các chỉ trích rằng việc tấn công lưới điện và cơ sở hạ tầng dân sinh sẽ gây tổn hại cho người dân thay vì chính quyền Iran, ông Trump đã bác bỏ và khẳng định - mà không đưa ra bằng chứng cụ thể - rằng tình báo Mỹ cho thấy có dân thường trong khu vực bị ném bom đã thúc giục quân đội Mỹ tiếp tục hành động.

Ông dẫn các nội dung được cho là từ tình báo nghe lén, nói rằng thậm chí những dân thường sống gần khu vực bị ném bom còn kêu gọi quân đội Mỹ: “Hãy tiếp tục ném bom”. Trước những phát ngôn gây tranh cãi liên tiếp của Trump, giới lãnh đạo Iran đã mỉa mai rằng “cứ để ông ta nói thêm đi”.

Mở đầu cuộc họp báo, ông Trump nhấn mạnh rằng Iran có thể bị “phá hủy chỉ trong một đêm — và đêm đó có thể là đêm mai”. Ông cũng cảnh báo rằng nếu chính quyền tại Tehran không mở lại eo biển Hormuz trước 20h ngày 7/4 (giờ Bờ Đông nước Mỹ), họ sẽ phải đối mặt với các đợt tấn công dày đặc nhằm vào cơ sở năng lượng và cầu cống.

Theo CNA, TVBS