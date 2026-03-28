Mỹ “đốt” gần 1.000 tên lửa Tomahawk: Kho vũ khí chiến lược cạn kiệt nhanh giữa chiến tranh Iran

Mỹ đã sử dụng gần 1.000 tên lửa Tomahawk chỉ trong một tháng chiến tranh Iran, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về nguy cơ cạn kiệt kho vũ khí chiến lược và năng lực tác chiến lâu dài.

Các nguồn tin từ Lầu Năm Góc đã bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về tốc độ suy giảm nhanh chóng kho tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk của Hải quân Mỹ trong chiến dịch quân sự do Washington dẫn đầu chống Iran. Các quan chức trao đổi với tờ Washington Post nhấn mạnh rằng việc tiêu hao các loại đạn dược khan hiếm và có chi phí cao đang trở thành vấn đề ngày càng cấp bách đối với Bộ Chiến tranh Mỹ.

Theo ước tính, Hải quân Mỹ đã phóng gần 1.000 tên lửa Tomahawk chỉ trong 4 tuần đầu giao tranh, dù một số đánh giá thận trọng hơn đưa ra con số khoảng 900 quả. Tổng kho dự trữ của Mỹ được cho là nằm trong khoảng 3.000 đến 4.500 tên lửa.

Trong các chiến dịch trước đây của Mỹ nhằm vào những đối thủ như Libya hay Iraq, việc nhanh chóng phá hủy hệ thống phòng không đối phương cho phép Mỹ sử dụng các loại vũ khí rẻ hơn, tấn công từ khoảng cách gần hơn bằng bom dẫn đường. Tuy nhiên, hệ thống phòng không kiên cường của Iran đã khiến cách tiếp cận này trở nên kém khả thi hơn nhiều.

Việc tiêu hao gần 1.000 tên lửa chỉ trong chưa đầy một tháng – tương đương khoảng 1/3 đến 1/4 tổng kho tích lũy suốt hơn một thập kỷ – làm dấy lên nguy cơ cạn kiệt nghiêm trọng nếu chiến sự kéo dài và năng lực phòng không của Iran vẫn được duy trì. Vấn đề này càng đáng lo khi nhiều nhà phân tích dự đoán cuộc chiến có thể kéo dài hơn 6 tháng.

Trong khi đó, tốc độ sản xuất tên lửa Tomahawk được lên kế hoạch đạt khoảng 150 quả mỗi năm vào cuối thập kỷ, và một phần đáng kể trong số này sẽ dành cho xuất khẩu, đặc biệt là Nhật Bản – quốc gia đã đặt mua 400 tên lửa. Đáng chú ý, ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2025 chỉ bao gồm 57 tên lửa Tomahawk, bất chấp việc kho dự trữ đã bị hao hụt đáng kể do các cuộc tấn công tại Iran và Yemen.

Các phiên bản Tomahawk hiện đại có giá khoảng 3,6 triệu USD mỗi quả – tương đương giá một xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ riêng số tên lửa đã sử dụng cũng tiêu tốn khoảng 3,6 tỷ USD để thay thế. Một quan chức cho biết số lượng Tomahawk còn lại tại Trung Đông đang ở mức “đáng báo động”, trong khi một người khác cảnh báo nếu không có biện pháp can thiệp, Lầu Năm Góc có thể rơi vào tình trạng thiếu đạn.

“Theo dõi tốc độ tiêu hao Tomahawk giờ đây không chỉ liên quan đến chiến dịch tại Iran mà còn ảnh hưởng tới khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự trong tương lai”, bài báo của Washington Post dẫn lời các nguồn tin kết luận. Điều này đặc biệt đáng lo vì Tomahawk là vũ khí tấn công tầm xa duy nhất được triển khai trên các tàu khu trục Hải quân Mỹ.

Sự suy giảm kho tên lửa hành trình này có tác động rất lớn tới khả năng tác chiến đa mặt trận của quân đội Mỹ, từ Bắc Cực đối phó Nga, eo biển Đài Loan, cho tới bán đảo Triều Tiên. Nó phản ánh xu hướng rộng hơn về việc tiêu hao nhanh chóng các năng lực chiến tranh của Mỹ do sử dụng ồ ạt các loại vũ khí giá trị cao.

Ngay cả khi chiến sự kết thúc sớm, quá trình khôi phục kho vũ khí này có thể mất nhiều năm và tiêu tốn hàng chục tỷ USD. Đáng chú ý, Tomahawk không phải là loại vũ khí bị tiêu hao nghiêm trọng nhất. Các kho tên lửa đánh chặn chống tên lửa đạn đạo và bom xuyên boongke GBU-57 được cho là đã gần như cạn kiệt hoàn toàn, trong khi chi phí thay thế còn cao hơn nhiều.

