Mỹ cảnh báo khả năng tấn công phủ đầu Iran, cân nhắc đánh cơ sở hạt nhân

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ có thể tiến hành một đòn tấn công “phủ đầu” nhằm vào Iran, đồng thời thừa nhận rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi chế độ tại Cộng hòa Hồi giáo này sẽ vô cùng khó khăn.

Phát biểu của ông Rubio được đưa ra trong bối cảnh Washington được cho là đang cân nhắc các đòn không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân cũng như các quan chức cấp cao của Iran.

Những bình luận này xuất hiện khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng các lời đe dọa nhằm vào Tehran sau nhiều tuần biểu tình bạo lực trên khắp Iran, bắt nguồn từ khó khăn kinh tế và sự lao dốc mạnh của đồng rial Iran. Giới chức Iran cho biết số người thiệt mạng đã vượt quá 3.000, dù các thống kê khác cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Tehran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau kích động bạo lực.

Ông Trump công khai khuyến khích người biểu tình, tuyên bố rằng “sự trợ giúp đang đến” và khẳng định một “hạm đội lớn” đang trên đường, khi Mỹ triển khai thêm các khí tài quân sự tới Trung Đông, bao gồm cả một nhóm tác chiến tàu sân bay.

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 29/1, ông Rubio nói rằng việc duy trì hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực là “khôn ngoan và cần thiết”. Ông cho biết lực lượng này “có thể phản ứng và thậm chí… ngăn chặn phủ đầu một cuộc tấn công nhằm vào hàng nghìn quân nhân Mỹ và các cơ sở khác trong khu vực”, đồng thời nói thêm rằng “tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”.

Ngoại trưởng Mỹ mô tả Iran là “yếu hơn bao giờ hết”, nhưng cảnh báo rằng Tehran đã tích lũy “hàng nghìn, hàng nghìn” tên lửa đạn đạo tầm xa. Ông cũng thừa nhận rằng viễn cảnh thay đổi chế độ tại Iran sẽ “phức tạp hơn nhiều” so với Venezuela, nơi Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu tháng này.

Theo CNN đưa tin hôm 29/1, ông Trump đang cân nhắc một đòn tấn công quân sự lớn nhằm vào Iran. Các nguồn tin của kênh này cho biết những phương án đang được xem xét bao gồm các cuộc không kích nhằm vào những quan chức Iran mà Mỹ tin là chịu trách nhiệm cho các ca tử vong liên quan tới biểu tình, cũng như các đòn đánh vào cơ sở hạt nhân và các thiết chế chính quyền.

Bản tin của CNN nhấn mạnh rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran vẫn là mối quan ngại then chốt đối với Washington. Theo CNN, dù hai bên đang tiến hành đối thoại, các quan chức Mỹ đã đưa ra những điều kiện tiên quyết cho một cuộc gặp trực tiếp, bao gồm việc chấm dứt vĩnh viễn hoạt động làm giàu uranium, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và ngừng hỗ trợ các đồng minh của Iran trong khu vực.

Iran đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ cũng sẽ bị coi là một “cuộc chiến toàn diện” và sẽ vấp phải sự đáp trả tương xứng.

Theo CNN, RT