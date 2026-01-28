Mỹ phát động các cuộc tập trận "sẵn sàng chiến đấu" ở Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng “hiện có một hạm đội tuyệt đẹp khác đang lặng lẽ, đẹp đẽ tiến về phía Iran”.

Mỹ đã khởi động các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, kéo dài nhiều ngày trên khắp Trung Đông. Các cuộc diễn tập này diễn ra trùng với thời điểm Tổng thống Donald Trump công bố việc triển khai thêm lực lượng hải quân, làm gia tăng căng thẳng trong thế đối đầu gay gắt với Tehran.

Bộ Tư lệnh Không quân Trung tâm Mỹ (AFCENT) hôm 27/1 cho biết cuộc “diễn tập sẵn sàng chiến đấu” nhằm thể hiện khả năng triển khai nhanh và duy trì hoạt động của các máy bay chiến đấu. Chiến dịch này được cho là nhằm kiểm chứng các quy trình phân tán nhân sự và máy bay tới nhiều “địa điểm dự phòng”, đồng thời tích hợp chỉ huy với các “quốc gia đối tác” không được nêu tên.

“Đây là việc khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc duy trì lực lượng không quân luôn sẵn sàng chiến đấu, cùng kỷ luật thực thi cần thiết để bảo đảm sức mạnh không quân có mặt đúng lúc, đúng nơi khi cần”, Tư lệnh AFCENT, Trung tướng Derek France, tuyên bố.

Các cuộc diễn tập trên không diễn ra song song với sự tăng cường đáng kể về hải quân. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln, cùng các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, đã tiến vào khu vực hồi đầu tuần này.

Ngoài ra, Mỹ cũng đã điều thêm các tiêm kích F-15E Strike Eagle, các khẩu đội tên lửa Patriot và hệ thống phòng không tầm cao THAAD tới Trung Đông.

“Có một hạm đội tuyệt đẹp khác đang trôi đi một cách tuyệt đẹp về phía Iran ngay lúc này”, ông Trump phát biểu trong một bài diễn văn hôm thứ Ba, đồng thời nói rằng ông hy vọng Tehran sẽ “đạt được một thỏa thuận”. Trước đó, ông từng khẳng định lực lượng hải quân hiện diện gần Iran còn lớn hơn lực lượng từng được sử dụng trong chiến dịch liên quan tới Venezuela.

Những động thái quân sự này diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng cực độ, trong đó ông Donald Trump được cho là đã suýt ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công nhằm “trừng phạt” Tehran vì chiến dịch đàn áp các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ.

Dù Tổng thống Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng, một quan chức vùng Vịnh giấu tên nói với Middle East Eye rằng Washington đang cân nhắc các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các quan chức và chỉ huy quân sự Iran.

Iran đã đáp trả bằng những cảnh báo cứng rắn trước “bất kỳ sự tính toán sai lầm nào”. Người phát ngôn chính phủ, bà Fatemeh Mohajerani, tuyên bố Tehran “hoàn toàn sẵn sàng” cho mọi kịch bản chiến tranh, nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ cũng sẽ vấp phải phản ứng “nhanh chóng và toàn diện”. Điều này phản ánh các cảnh báo trước đó của các chỉ huy quân đội Iran rằng lực lượng của họ luôn “đặt ngón tay trên cò súng”.

Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ làn sóng biểu tình chống chính phủ lan rộng tại Iran, ban đầu bị kích hoạt bởi suy thoái kinh tế, mà theo giới chức nước này đã khiến khoảng 3.000 người thiệt mạng. Tehran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau kích động và tiếp tay cho tình trạng bất ổn nhằm tạo cớ cho một sự can thiệp quân sự.

Theo RT