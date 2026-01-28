Iran tung biển quảng cáo đáng sợ cảnh báo nhóm tàu sân bay của Mỹ

Một tấm biển quảng cáo khổng lồ vừa được dựng lên tại thủ đô Tehran của Iran, mô tả một tàu sân bay Mỹ với các tiêm kích bị phá hủy trên boong và những dòng máu chảy loang phía sau.

Dòng chữ trên bức tranh ghi: “Gieo gió thì sẽ gặt bão”.

Việc công bố tấm biển diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục khoe về việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các chiến hạm hộ tống. Ông Trump cho biết lực lượng này được điều động tới khu vực “đề phòng trường hợp” ông quyết định hành động quân sự.

Tấm biển được xem là thông điệp trực tiếp gửi tới Washington, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang sau những lời đe dọa can thiệp của ông Trump liên quan đến cuộc trấn áp biểu tình tại Iran, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị bắt giữ.

Biển quảng cáo được dựng tại Quảng trường Enghelab, một địa điểm quen thuộc ở Tehran, nơi thường trưng bày các bức tranh tuyên truyền gắn với những sự kiện chính trị – quốc gia quan trọng.

Hình ảnh trên biển là góc nhìn từ trên cao của một tàu sân bay, với các máy bay chiến đấu bị phá hủy nằm rải rác trên boong. Những dòng máu kéo dài phía sau con tàu chảy xuống mặt nước, tạo thành các sọc giống như quốc kỳ Mỹ. Dòng chữ cảnh báo được viết bằng cả tiếng Ba Tư và tiếng Anh: “If you sow the wind, you will reap the whirlwind”.

Câu nói này mang ý nghĩa cảnh báo về hậu quả của những hành động liều lĩnh, có nguồn gốc từ Kinh Thánh, sách Hosea 8:7: “Vì họ đã gieo gió, nên sẽ gặt bão”.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các chiến hạm hộ tống đã tới Trung Đông vào hôm đầu tuần để chuẩn bị cho các cuộc tập trận quân sự. Trong một cuộc phỏng vấn với Axios, ông Trump nói rằng Iran sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với Mỹ sau khi “hạm đội lớn” của Washington xuất hiện, nối tiếp các cảnh báo trước đó của ông về khả năng can thiệp quân sự liên quan đến các cuộc biểu tình khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Việc dựng biển quảng cáo cũng diễn ra chỉ một ngày sau khi tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng lực lượng này đang “sẵn sàng hơn bao giờ hết, ngón tay đặt sẵn trên cò súng”.

Ông Trump từng ra lệnh không kích các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6/2025. Dù chưa loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào tình hình biểu tình tại Iran, ông vẫn để ngỏ một giải pháp ngoại giao khi nói: “Họ muốn đạt được một thỏa thuận”. Với Mỹ, một thỏa thuận như vậy nhiều khả năng sẽ bao gồm việc Iran phải loại bỏ toàn bộ uranium làm giàu và bị giới hạn năng lực tên lửa tầm xa.

Kênh truyền thông nhà nước Iran Press TV viết trên mạng xã hội X: “Tấm biểu ngữ khổng lồ mới tại Quảng trường Enghelab ở Tehran là lời đáp trả đối với chủ nghĩa phiêu lưu và lập trường can thiệp gần đây của Mỹ nhằm vào Iran”.

Phát biểu với báo giới khi lên chuyên cơ Không lực Một trở về từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông Trump nói: “Chúng tôi có rất nhiều tàu đang đi về hướng đó, đề phòng tình huống xấu. Tôi không muốn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng chúng tôi đang theo dõi họ rất sát… Chúng tôi có một hạm đội đang tiến về khu vực đó, và có thể chúng tôi sẽ không cần phải sử dụng nó”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ sẽ sớm tiến hành một cuộc tập trận trong khu vực, dù không nêu thời điểm cụ thể. Cuộc tập trận do Không quân số 9 (Air Forces Central) chỉ huy, bao gồm việc triển khai nhanh máy bay và nhân sự từ nhiều địa điểm khác nhau.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức cấp cao của IRGC, nhằm đáp trả cuộc trấn áp đẫm máu các cuộc biểu tình, theo AFP dẫn lời các nhà ngoại giao EU.

Theo Newsweek