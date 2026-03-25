Một ngân hàng cho nhân viên làm ở nhà để tiết kiệm năng lượng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã: STB) vừa thông báo triển khai mô hình làm việc “hybrid” đối với khối back-office (văn phòng hậu cần) từ ngày 26/3.

Theo đó, cán bộ nhân viên sẽ làm việc luân phiên giữa trực tiếp và trực tuyến (online), phù hợp với đặc thù từng vị trí, đảm bảo không gián đoạn hoạt động kinh doanh và chất lượng dịch vụ.

Sacombank cũng cho biết sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản trị và vận hành, đẩy mạnh họp trực tuyến, số hóa quy trình và nâng cao hiệu quả phối hợp nội bộ. Việc này giúp duy trì hoạt động thông suốt, đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng tại văn phòng.

“Mô hình làm việc linh hoạt không chỉ là giải pháp thích ứng trước bối cảnh năng lượng, mà còn phù hợp với chiến lược chuyển đổi số và phát triển bền vững của ngân hàng. Đây cũng là bước đi hướng tới xây dựng môi trường làm việc hiện đại, linh hoạt và hiệu quả hơn”, đại diện Sacombank nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, ngân hàng này cho biết sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá để điều chỉnh mô hình phù hợp với tình hình thực tế, hướng tới tối ưu vận hành, kiểm soát chi phí và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Logo mới của Sacombank trước một tòa nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM). Ảnh: Sacombank.

Vào ngày 22/4 tới đây, Sacombank dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên ở Phú Thọ. Đây là lần đầu tiên ngân hàng này dời địa điểm họp đại hội đồng cổ đông ra khỏi TP HCM.

Tại đại hội, Sacombank sẽ trình cổ đông phương án đổi tên từ Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc. Ban lãnh đạo cho rằng "việc thay đổi tên gọi sẽ xác lập bước ngoặt trọng đại, thể hiện chiến lược và định hướng phát triển mới".

Trước khi đề xuất đổi tên, nhà băng này đã thay đổi nhận diện thương hiệu vào cuối tháng 12/2025, chỉ 2 ngày sau khi bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền tổng giám đốc (nay chính thức trở thành Tổng giám đốc).

Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng sẽ trình phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP HCM) sang nơi khác. Ban lãnh đạo lý giải, địa điểm hiện tại không nằm trong vùng lõi của Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM. Do đó, việc thay đổi được xem là cần thiết với định hướng phát triển và tăng độ nhận diện thương hiệu.

Một tờ trình quan trọng khác tại phiên họp thường niên sắp tới là xin gia hạn Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam kéo dài đến 2030.

Sacombank cho biết ngân hàng đã đạt một số kết quả về kiểm soát rủi ro và xử lý tồn đọng, nhưng còn nhiều nội dung chưa hoàn thành đúng tiến độ. Ví dụ, công tác thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo gặp khó do phụ thuộc vấn đề pháp lý.

Về kế hoạch kinh doanh, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 8.100 tỷ đồng tăng 6,2% so với kết quả thực hiện năm 2025, thấp hơn 45% so với kế hoạch năm trước (14.650 tỷ đồng).

Cùng với đó, ngân hàng dự kiến tổng tài sản năm 2026 sẽ tăng 10,2%, qua đó đưa quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

Dư nợ tín dụng mục tiêu đạt 699.400 tỷ đồng (tăng 11,7% hoặc theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước giao), tổng huy động dự kiến đạt 921.300 tỷ đồng (tăng 10,2%); mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 5%.