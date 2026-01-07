Báo lỗ quý IV, cổ phiếu Sacombank bị khối ngoại bán ròng hơn 1.100 tỷ

Cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bị khối ngoại xả mạnh nhất phiên hôm nay với giá trị bán ròng hơn 1.140 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán tiếp tục hưng phấn với phiên tăng thứ 6 liên tiếp trong ngày 7/1. VN-Index khép phiên tăng vọt hơn 45 điểm, tương đương 2,5%, lên 1.861,6 điểm - cao nhất trong lịch sử giao dịch của chứng khoán Việt Nam.

Động lực chính trong phiên ngoài hai mã "họ" Vingroup là VIC và VHM còn có sự trợ lực của các cổ phiếu vốn hoá lớn như VCB, BID, GAS, GVR, CTG, HPG...

Đáng chú ý, ở nhóm cổ phiếu ngân hàng với 14 mã của rổ VN30 tăng mạnh thì duy nhất STB của Sacombank giảm sâu 5,82%, lùi về 53.400 đồng/đơn vị. Thanh khoản tăng đột biến, với khối lượng khớp lệnh hơn 54 triệu cổ phiếu, cao gấp khoảng 5 lần mức giao dịch bình quân 1 năm.

Cổ phiếu STB có phiên thứ tư giảm liên tiếp

Bên cạnh áp lực bán trong nước, STB cũng là mã bị khối ngoại "xả" mạnh nhất phiên hôm nay khi bán ròng hơn 1.140 tỷ đồng, trở thành mã tác động tiêu cực nhất lên VN-Index trong phiên.

Chỉ trong 1 tuần, thị giá STB mất 11%, vốn hóa thị trường của Sacombank hiện còn 100.670 tỷ đồng, "bốc hơi" gần 8.700 tỷ chỉ sau vài phiên đầu năm 2026.

Đà giảm và áp lực bán mạnh diễn ra trong bối cảnh Sacombank bất ngờ báo lỗ trong quý IV/2025. Theo dữ liệu công bố, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Sacombank trong năm 2025 ước đạt 7.628 tỷ đồng. So với kế hoạch 14.650 tỷ đồng được đại hội đồng cổ đông thông qua, nhà băng chỉ mới hoàn thành khiêm tốn khoảng 52% mục tiêu năm. Đây là một bất ngờ lớn với thị trường khi trước đó kỳ vọng về việc xử lý dứt điểm các tồn đọng tài chính sẽ giúp ngân hàng bứt phá.

Ngoài ra, trong 3 quý đầu năm, Sacombank đã công bố lợi nhuận tới gần 11.000 tỷ đồng. Như vậy, ước tính riêng trong quý 4 ngân hàng này lỗ khoảng 3.360 tỷ đồng.

Phần lớn áp lực trong quý cuối năm 2025 của Sacombank đến từ chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Năm 2025, tổng trích lập dự phòng là 11.159 tỷ đồng, trong khi luỹ kế 9 tháng chỉ ở mức 2.151 tỷ đồng.

Như vậy, riêng quý IV/2025, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Sacombank đã vọt tăng thêm hơn 9.000 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng ước đạt 909.084 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 58.933 tỷ đồng. Dư nợ cho vay thị trường ước đạt 612.088 tỷ đồng, trong khi huy động thị trường vào khoảng 622.347 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ CASA đạt khoảng 15,15%, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân ngành (khoảng 40%). Biên lãi ròng (NIM) của Sacombank ước đạt 3,22%.

Hiện, chất lượng tài sản vẫn được cho là vấn đề lớn nhất của Sacombank. Tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng ở mức gần 7%, nợ xấu trên tổng cấp tín dụng 4,95%, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung toàn ngành.