Ông Nguyễn Đức Thụy làm Tổng giám đốc Sacombank

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Tổng giám đốc diễn ra khi Sacombank đang đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu, tập trung nâng cao quản trị rủi ro và hiệu quả điều hành.

Ngày 3/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm giữ chức danh Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB) đối với ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thuỵ).

Cùng ngày, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Sacombank đã họp và thống nhất ban hành quyết định bổ nhiệm.

Việc kiện toàn vị trí Tổng Giám đốc diễn ra trong thời điểm nhà băng này đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện đề án tái cơ cấu, với trọng tâm là nâng cao hiệu quả điều hành, tăng cường quản trị rủi ro và củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững.

Theo Sacombank, quyết định trên thể hiện định hướng nhất quán trong công tác nhân sự của hội đồng quản trị, ưu tiên lãnh đạo có tư duy chiến lược, kinh nghiệm tái cấu trúc và năng lực triển khai thực tiễn.

Ông Nguyễn Đức Thụy. Ảnh: LPBank.

Từ thông tin công bố, ông Nguyễn Đức Thụy (sinh năm 1976, nguyên quán Ninh Bình) tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Mỹ).

Ông có nhiều năm kinh nghiệm quản trị, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp và tổ chức tài chính như: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thaigroup, CTCP Thaiholdings, CTCP Chứng khoán Xuân Thành (VIX), CTCP Du lịch Kim Liên; Phó chủ tịch các dự án điện mặt trời Xuân Thiện Đăk Lăk.

Từ tháng 4/2021, ông gia nhập ngành ngân hàng với vị trí Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank (nay là LPBank), sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 9/12/2022 đến cuối năm 2025.

Cuối tháng 12/2025, ông Thuỵ kết thúc nhiệm kỳ tại LPBank và gia nhập Sacombank với chức danh Quyền Tổng giám đốc. Thời điểm này, Sacombank cũng thay đổi logo, bộ nhận diện thương hiệu và công bố đại sứ thương hiệu mới.

Sau hơn 2 tháng tham gia ban điều hành, ông Thụy chuyển đổi, tinh gọn bộ máy nhà băng này xuống còn 9 khối nghiệp vụ, điều chỉnh cơ cấu nhân sự theo tỷ lệ front - back 80% - 20% và chuyển sang mô hình quản lý theo ngành dọc từ ngày 22/1/2026.

Song song đó, Sacombank cũng đang xử lý tồn đọng, giảm tỷ lệ nợ xấu, cải thiện biên lãi ròng (NIM), đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động và nâng cao mức độ bao phủ dự phòng theo lộ trình.

Trong một diễn biến có liên quan, Sacombank vừa bất ngờ thông báo địa điểm họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025 tại Phú Thọ. Trước đó, ngân hàng này chỉ tổ chức đại hội tại phía Nam.

Dự kiến tại ĐHĐCĐ thường niên tới đây, ngân hàng sẽ trình ĐHĐCĐ việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Hiện HĐQT Sacombank có 7 thành viên, gồm ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Văn Phong – Phó Chủ tịch HĐQT, cùng các thành viên là bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ và hai thành viên HĐQT độc lập là ông Vương Công Đức và bà Phạm Thị Thu Hằng.