Thủ tướng yêu cầu làm chủ công nghệ lõi công nghiệp quốc phòng

Chiều 24/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan nhằm triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, trong đó có nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2025, trong đó có nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và tại Phiên họp Quân ủy Trung ương lần thứ 15. Trọng tâm là thực hiện thật tốt "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa" cùng "5 vững" (chính trị vững; kỷ luật vững; công nghệ vững; nghệ thuật quân sự vững; đời sống bộ đội vững); chủ động đổi mới, sáng tạo, "quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại", thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đúng đắn chủ trương, chiến lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hoàn thành các nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng; tập trung xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai linh hoạt, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP.

Về phát triển công nghiệp quốc phòng, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo"; Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" cùng nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ đạo quan trọng khác của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương trong lĩnh vực này.

Tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; ưu tiên làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm công nghiệp quốc phòng; cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách ưu đãi, tăng cường nguồn lực đầu tư và quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ với tinh thần "5 hơn": "Nỗ lực hơn, quyết tâm hơn, chủ động hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn" để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng chúc mừng và tin tưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng luôn tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng", luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.