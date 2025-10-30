Giá vàng, bất động sản tăng cao, Phó thủ tướng nói gì?

Trước biến động giá vàng và bất động sản, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết Chính phủ đang triển khai giải pháp kiểm soát thị trường, lập sàn giao dịch vàng và thúc đẩy chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Ngày 30/10, Phó thủ tướng Lê Thành Long tham gia giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, Phó thủ tướng đã làm rõ thêm các vấn đề về tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, thị trường vàng, bất động sản, giáo dục và xây dựng pháp luật.

Phó thủ tướng cho biết năm 2025, dự kiến đạt tăng trưởng GDP khoảng 8% trở lên. Tính chung cả nhiệm kỳ 2020-2025 thì tăng trưởng đạt 6,3%, cao hơn mức của giai đoạn 2015-2020.

Trong giai đoạn khó khăn từ những biến động khó lường ở trong nước và cả thế giới, Phó thủ tướng khẳng định những kết quả đạt được là sự cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị, của Chính phủ và các bộ ngành, địa phương, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà đứng đầu là Tổng bí thư.

Báo cáo về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, Phó thủ tướng cho biết tính đến ngày 23/10, tỷ lệ giải ngân đạt 51,7%. Về giá trị tuyệt đối, giải ngân được 465.000 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ là 116.000 tỷ đồng.

Phó thủ tướng nhìn nhận việc chậm giải ngân như các đại biểu Quốc hội phát biểu là có cơ sở và cho rằng tiến độ giải ngân chưa đạt được như kỳ vọng, mặc dù có nhiều biện pháp về mặt hành chính như liên tục có các cuộc họp, giao ban, trao đổi với bộ, ngành, địa phương.

Nguyên nhân của thực trạng này, theo Phó thủ tướng, là do chủ trương tinh gọn số lượng các dự án. Nếu như nhiệm kỳ 2015-2020 có hơn 12.000 dự án thì đến 2020-2025 còn dưới 5.000 dự án và phấn đấu 2026-2030 là dưới 3.000 dự án.

Việc thay đổi về tư duy để đầu tư dự án có trọng điểm cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ và thủ tục giải ngân.

Nguyên nhân nữa là cơ chế, chính sách. "Chúng ta đã và đang tháo gỡ nhưng có độ trễ nhất định", Phó thủ tướng nói, từ câu chuyện về phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính...

Nguyên nhân thứ 3 là việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, cũng có những ảnh hưởng, đặc biệt là trong việc bàn giao công việc.

Liên quan đến thị trường vàng, Phó thủ tướng thừa nhận giá cả tăng là một thực tế. Chênh lệch giá vàng giữa thế giới và trong nước có những lúc lên gần 20 triệu đồng, nhưng có lúc thu lại chỉ còn 1 triệu đồng.

Chỉ ra lý do của vấn đề này, Phó thủ tướng cho rằng, đó là do biến động địa chính trị, chính sách kinh tế và thương mại không nhất quán của các nước, do nước lớn định hình, có quyền lớn với nền kinh tế thế giới và vấn đề tâm lý của người dân trong nước.

Phó thủ tướng Lê Thành Long phát biểu trước Quốc hội. Ảnh VGP.

Giải pháp mà Chính phủ đưa ra là tăng cường công tác nắm tình hình, Thủ tướng quyết liệt chỉ đạo lực lượng thanh tra vào cuộc. Việc sửa Nghị định 24 để giảm độc quyền vàng cũng là câu chuyện được Phó thủ tướng Lê Thành Long đề cập. Cùng với đó, cơ quan có thẩm quyền đang trình để có sàn giao dịch vàng, cố gắng minh bạch hóa các giao dịch với hy vọng kiểm soát được thị trường này.

Thông tin thêm con số tới Quốc hội, Phó thủ tướng cho biết GDP năm 2024 là khoảng 12 triệu tỷ đồng, trong khi tổng doanh số giao dịch mua bán vàng 9 tháng đầu năm 2025 là khoảng 23.300 tỷ đồng.

Về vấn đề giá nhà đất tăng cao, biến động, khiến nhiều người dân không tiếp cận được, Phó thủ tướng cho rằng đây là một thực tế mà Chính phủ ghi nhận, đã và đang triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, có những giải pháp tổng thể như sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật liên quan đến đất đai, thị trường bất động sản. Kỳ họp này, Chính phủ trình Quốc hội một nghị quyết xử lý một số vấn đề cấp thiết trong Luật Đất đai, trong đó có vấn đề về định giá.

Giải pháp nữa, theo Phó thủ tướng, là hết sức kỳ vọng vào lĩnh vực nhà ở xã hội, với mục tiêu 1 triệu căn đến năm 2030. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, có 165 dự án đã hoàn thành với khoảng 117.000 căn.'

"Tính tổng các dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến hết năm 2025 thì chúng ta đạt 60% chỉ tiêu và thậm chí sẽ vượt mục tiêu 1 triệu. Ngoài ra còn có giải pháp kiểm soát thị trường bất động sản…", Phó thủ tướng nói.