Nữ bệnh nhân tìm được vị cứu tinh qua Facebook

Từ những bài viết chia sẻ về ca bệnh trên Facebook, một bệnh nhân ở Sơn La đã tìm được bác sĩ sau hành trình hơn 300 km.

Nỗi khổ âm thầm sau điều trị ung thư

Chị T (người dân tộc Thái đen ở huyện Thuận Châu cũ, tỉnh Sơn La) bị ung thư cổ tử cung, phải hóa xạ trị. Sau khi hoàn tất điều trị, sức khỏe dần ổn định, nhưng không lâu sau, chân trái của chị bắt đầu phù to, nặng nề, tím tái, khiến việc đi lại ngày càng khó khăn.

“Nhiều lúc chỉ đi vài bước là chân đau và mỏi rã rời. Tôi đi khám thì được biết đó có thể là di chứng sau xạ trị nên phải chấp nhận. Hai tháng trôi qua chân không đỡ mà còn to hơn”, chị kể. Những lần thăm khám ở tuyến tỉnh cũng không phát hiện được nguyên nhân cụ thể, khiến chị dần rơi vào tâm trạng cam chịu.

Trong lúc bế tắc, chị tình cờ thấy những bài viết chia sẻ về ca bệnh được ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh, Trưởng Đơn nguyên Can thiệp mạch, Bệnh viện Thanh Nhàn, đăng trên Facebook. “Tôi thấy bệnh của mình rất giống những ca bác sĩ từng đăng. Nhìn hình ảnh trước và sau điều trị, tôi nghĩ nếu không đi thì chắc phải sống chung với cái chân phù này cả đời”, chị T. chia sẻ. Chính sự tương đồng ấy đã thôi thúc hai vợ chồng gom góp tiền bạc, vượt quãng đường xa xuống Hà Nội.

Chị Tòng Thị T. và bác sĩ "cứu tinh" của chị

Theo ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh, không ít bệnh nhân sau điều trị ung thư phụ khoa gặp tình trạng phù chi kéo dài. Tuy nhiên, do thiếu thông tin, điều kiện đi lại khó khăn, nhiều người chấp nhận sống chung với bệnh mà không biết rằng nếu được chẩn đoán đúng chuyên khoa, hoàn toàn có thể can thiệp hiệu quả.

Ngay khi nhận được tin nhắn, bác sĩ đã tư vấn từ xa, hướng dẫn chi tiết về thủ tục nhập viện, chi phí dự kiến và cách di chuyển thuận tiện, tiết kiệm nhất. Những hướng dẫn cụ thể ấy giúp người bệnh vùng cao không còn cảm giác lạc lõng khi phải một mình đối mặt với hệ thống y tế ở thành phố lớn.

Chẩn đoán đúng, cánh cửa hồi sinh mở ra

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, qua thăm khám lâm sàng và các phương tiện chẩn đoán chuyên sâu, các bác sĩ xác định nguyên nhân phù chân của chị T. không đơn thuần là di chứng thông thường, mà liên quan đến tổn thương hệ thống mạch máu sau xạ trị. Đây là biến chứng không hiếm gặp nhưng thường bị bỏ sót nếu người bệnh không được tiếp cận đúng chuyên khoa.

Sau khi xác định rõ nguyên nhân, ê-kíp can thiệp mạch nhanh chóng xây dựng phác đồ điều trị. Dưới hướng dẫn của hệ thống DSA, các bác sĩ tiến hành nong bóng và đặt stent tại vị trí hẹp tĩnh mạch chậu trái nhằm tái lập lưu thông dòng máu, giải quyết tận gốc nguyên nhân gây phù.

“Chẩn đoán đúng là yếu tố quyết định. Nếu chỉ điều trị triệu chứng bên ngoài thì tình trạng phù sẽ không thể cải thiện”, ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh nhấn mạnh.

Chỉ sau 48 giờ can thiệp, chân trái của chị T đã gần như hết phù, màu da hồng hào trở lại, việc đi lại nhẹ nhàng hơn rõ rệt. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ từng nhiều tháng sống chung với đau đớn và bất lực.

“Thấy chân mình gọn lại, đi không còn nặng nề nữa, tôi mừng lắm. Bác sĩ và nhân viên y tế ở đây rất tận tình, gần gũi, khiến tôi cảm giác như người nhà. Chuyến đi xa này thật sự không uổng phí”, chị T xúc động.

Với các bác sĩ, đây không chỉ là thành công của một ca can thiệp mà còn là minh chứng cho ý nghĩa của việc người bệnh được tiếp cận y tế đúng lúc, đúng nơi. Từ ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh sau điều trị ung thư, đặc biệt là ung thư phụ khoa, nếu có các dấu hiệu như phù chân kéo dài, nặng chi, đổi màu da, không nên chủ quan. Khi được chẩn đoán đúng và can thiệp kịp thời, chất lượng cuộc sống có thể thay đổi rất nhanh.

Hành trình hơn 300km của người phụ nữ Thái đen từ Sơn La xuống Bệnh viện Thanh Nhàn không chỉ là câu chuyện chữa bệnh. Đó còn là minh chứng sinh động cho giá trị của truyền thông y tế, khi những thông tin đúng, kịp thời được lan tỏa trên mạng xã hội đã trở thành chiếc cầu nối, giúp người bệnh vùng xa tìm thấy cơ hội hồi sinh cho chính mình.